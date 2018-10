Allerta Meteo Sardegna | vento e temporali su gran parte della regione

Allerta Meteo Piemonte - preoccupazione per il Lago Maggiore e i fiumi Po e Sesia : rischiano di esondare : Con la seconda ondata di Maltempo consecutiva, l’attenzione in Piemonte e’ rivolta in particolare ai livelli dei fiumi Po e Sesia e del Lago Maggiore. “La Sala operativa regionale, in corso Marche, e tutto il sistema di Protezione civile, attivato anche nella sua componente volontaristica, continua a monitorare l’evolversi della situazione”, spiega la Regione. Po e Sesia hanno gia’ raggiunto portate rilevanti ...

Allerta Meteo Napoli per il 1° Novembre - il Comune : “massima prudenza”. Bosco e parco di Capodimonte chiusi anche nel weekend : Il Comune di Napoli invita la cittadinanza “a una particolare prudenza negli spostamenti nella giornata di domani”, quando sarà in vigore l’avviso di Allerta Meteo idrogeologica e idraulica emanata dalla Protezione civile della Regione Campania. L’invito viene rivolto dall’Amministrazione comunale anche “in considerazione del fatto che sono ancora in corso verifiche sulle conseguenze dell’evento di ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità arancione e gialla : Nuova Allerta Meteo domani in Toscana con codice arancione per rischio temporali, mareggiate ma anche tenuta del reticolo minore nel sud della regione e giallo in tutti gli altri territori. Le mareggiate interesseranno la costa da Piombino fino all’Argentario, arcipelago compreso, spiega una nota. Il vento soffiera’ forte da Rosignano e Cecina fino a tutta la Toscana meridionale, anche nelle aree interne, dove il codice arancione ...

Maltempo Torino - Allerta Meteo “arancione” : apre la sala operativa della Città Metropolitana : In seguito all’avviso di allerta meteo “arancione” apre la sala operativa della Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino: l’avviso riguarda le valli Chiusella, Orco, Sangone, Lanzo, quella gialla alta e bassa Valle Susa, valli del Pellice, Chisone, Po, pianura settentrionale, pianura e colline del torinese. La Protezione civile Metropolitana raccomanda: di muoversi con la massima attenzione, specialmente ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità “arancione” per temporali : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo idrogeologica e idraulica valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2 novembre. Sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele), in ordine alle criticità idrogeologiche derivanti dalle ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “arancione” per rischio frane e allagamenti : Intense correnti sciroccali umide e perturbate, in risalita dal golfo ligure, interesseranno il Piemonte per le prossime 18-24 ore, “determinando situazioni di criticità legate alle condizioni pregresse del reticolo idrografico ed alle nuove precipitazioni attese, che risulteranno forti o molto forti sulle zone al confine con la Liguria e sulle aree dell’alto Piemonte, dal torinese Nordoccidentale al verbano. La quota neve durante l’evento ...

Allerta Meteo rossa in 2 regioni – 31 Ottobre : Maltempo: Allerta rossa su Veneto e Trentino Alto Adige L’avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 31 Ottobre, precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Le precipitazioni risulteranno particolarmente intense e abbondanti sui settori alpini, prealpini e pedemontani. Dal primo mattino si prevedono, inoltre, precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, ...

Allerta Meteo Liguria : piogge diffuse e temporali - criticità prolungata fino a domani pomeriggio : Confermata la nuova fase di maltempo sulla Liguria: la Protezione Civile regionale ha diffuso l’Allerta Meteo per piogge diffuse e temporali, modificata, prolungata ed emanata da Arpal. Ecco il dettaglio zona per zona: Zona A (tutti i bacini): gialla fino alle 18 di oggi, mercoledi’ 31 ottobre, poi arancione fino alle 16 di domani, giovedi’ 1 novembre Zona B (tutti i bacini): arancione fino alle 16 di domani, giovedi’ 1 novembre Zona C ...

Allerta Meteo Halloween - nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia l’1 novembre : Festa dei Santi con forte vento di scirocco e altri violenti temporali [MAPPE] : 1/30 ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo round di maltempo sull’Italia occidentale : attenzione a nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – nuovo round di forte maltempo sull’Italia ed Estofex lancia altri pesanti avvisi. Livello di Allerta 2 per l’Italia nordoccidentale e la Francia meridionale principalmente per nubifragi. Stesso livello di Allerta per Sardegna, parti della Sicilia, Corsica e Mar Tirreno per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Possibili anche alcuni tornado. Livello di Allerta 1, invece, per il Marocco ...

È ancora Allerta Meteo : Ponte di Ognissanti nel segno del maltempo : Oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige. Tutto il periodo di Ognissanti rimarrà...

Maltempo - Allerta Meteo della Protezione Civile : attenzione - le zone interessate : allerta meteo della Protezione Civile per mercoledì 31 ottobre. Durerà poco la pausa concessa dal Maltempo, una nuova...

Cosa non funziona nel sistema delle Allerta meteo : Da ieri si è abbattuta sull'Italia una forte ondata di maltempo che tra pioggia e vento ha causato molti danni e decine di vittime. Su buona parte delle regioni italiane la Protezione civile, con i suoi centri funzionali locali, ha diramato un'allerta meteo che ha portato molti sindaci ad adottare m

Allerta Meteo Alto Adige : confermato allarme arancione : La protezione civile ha confermato il livello di allarme da rosso (Charlie) ad arancione (Bravo). Attualmente ci sono ancora delle situazioni critiche, in particolare per alcuni comuni senza elettricità. Il rischio idrogeologico è stato declassato allo stato Alfa. I livelli dell’acqua continuano a scendere, l’Isarco e l’Adige sono al di sotto del livello di criticita’. Sul fronte Meteorologico, per giovedi’ primo ...