Alitalia | Tria | Ferrovie dello Stato agisce come operatore di mercato indipendente

Spread e Alitalia - Tria si vendica di Di Maio : Ed esorta i suoi colleghi di governo a sbloccare le opere pubbliche, volano indispensabile per rilanciare l'economia del Paese. Ovviamente il ministro difende le scelte del gabinetto Conte e a ...

Tria su Alitalia : : Ma che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica". E DIFENDE DRAGHI - "Draghi non ha detto nulla di strano, ha ...

Tria su Alitalia : "Prestito ponte va restituito secondo regole Ue". Poi difende Draghi : Ma che derivi da un'incertezza politica perché non ci sono fondamentali dell'economia o una rottura dei conti pubblici che lo giustifica". E difende Draghi - "Draghi non ha detto nulla di strano, ha ...

Alitalia - Tria : problema prestito ponte : 23.04 "Dopo un anno abbiamo tre commissari e non ho visto nessun piano indusTriale. C'è il problema di un prestito ponte di 900 milioni che deve essere restituito" secondo le regole europee. Così il ministro dell'Economia,Tria,sottolineando che comunque "l'alternativa da evitare è la liquidazione di Alitalia". Il possibile ruolo di Fs in Alitalia? Il CdA di Ferrovie "farà le sue valutazioni in autonomia,il ruolo del governo è nominarlo".Alla ...

Alitalia - Tria : prestito ponte va restituito secondo regole Ue : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alla Festa Fogliante a Firenze."L'alternativa da evitare è la liquidazione di Alitalia, io penso che sia utile avere una compagnia ...

Alitalia - c'è Delta in pole position come partner industriale : Roma, 24 ott., askanews, - Delta sarebbe in pole position per entrare nel progetto di rilancio dell'Alitalia. A quanto si apprende, la compagnia statunitense sarebbe pronta a proporsi come partner ...

Alitalia - c'è Delta in pole position come partner industriale : Roma, 24 ott., askanews, - Delta sarebbe in pole position per entrare nel progetto di rilancio dell'Alitalia. A quanto si apprende, la compagnia statunitense sarebbe pronta a proporsi come partner ...

Alitalia - accordo Di Maio-Tria su partnership con Fs : A questo punto bisogna solo aspettare la conferma del ministro Tria dopo lo stop dei giorni scorsi: "Delle cose che fa il Tesoro ne deve parlare il ministro dell'Economia, che non ha ancora parlato", ...

Alitalia - perché Tria è contro la nazionalizzazione : Il responsabile del ministero dell'Economia difende le proprie prerogative dalle ingerenze di Di Maio e Salvini

Alitalia - EasyJet : “Interessati se ristrutturata e in consorzio”/ Sullo sfondo lo scontro tra Di Maio e Tria : Alitalia, EasyJet: “Interessati se ristrutturata e in consorzio”. Sullo sfondo lo scontro all'interno del governo tra Di Maio e Tria. Ultime notizie sul futuro dell'ex compagnia di bandiera(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:23:00 GMT)

Dossier Alitalia : ministro Tria più europeista - rumor rimpasto : Alta la tensione nei confronti del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, da parte di Lega e Cinque Stelle per il Dossier Alitalia. Lo scrive l'Ansa secondo cui il titolare del dicastero di via XX Settembre sarebbe nel mirino per le sue posizioni ...

Def e Alitalia - Tria resiste all'offensiva di Di Maio : Il ministro pentastellato sarebbe piuttosto sorpreso dalla posizione del collega dell'Economia, con il quale non ha mai smesso di litigare. 'Questa volta Tria di chi sta facendo gli interessi? Perché ...

Manovra - braccio di ferro sul decreto fiscale. Alitalia - alta tensione su Tria : Con il premier Giuseppe Conte, ci sono il ministro dell'economia Giovanni Tria, i ministri Riccardo Fraccaro, Paolo Savona, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Giulia Bongiorno. Partecipano i ...

Alitalia - Tria ‘pressato’ da Salvini e Di Maio/ Mef fa scudo : “nessuno scontro - vogliamo solo capire meglio” : Matteo Salvini a 360°: “Tria rispetti il Contratto, sì al Mef in Alitalia ha ragione Di Maio". Stoccata invece a M5s sulla Legittima Difesa: "alleati stiano ai patti"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:03:00 GMT)