Alitalia | da Fs offerta vincolante EasyJet manifesta interesse

Alitalia - i nodi da sciogliere dopo l’offerta di Fs : i partner - il piano di integrazione - il prestito da restituire e il ruolo di Cdp : Il governo gialloverde prende tempo su Alitalia. Lo fa con un‘offerta vincolante che arriva in extremis nel giorno della scadenza per la chiusura della procedura di vendita, ma che non assicura la fine delle turbolenze per l’ex compagnia di bandiera: i potenziali partner Eni e Leonardo, oltre che Lufthansa, si sono infatti al momento tutti sfilati. E “la Cassa depositi e prestiti non deve mettere un euro per nessuna ragione”, ...

Alitalia - ok dal cda di Ferrovie all’offerta di acquisto. Ma Lufthansa - Cdp ed Eni si sfilano : Il cda di Ferrovie dello Stato Italiane, sotto la presidenza di Gianluigi Vittorio Castelli, ha deliberato di presentare l’offerta per l’acquisto dei rami d’azienda delle società Alitalia-Società Aerea Italiana e Alitalia Cityliner. Ma la ricerca del partner industriale parte in salita prima ancora di iniziare. Lufthansa, in campo fin dall’inizio nella gara per la compagnia italiana, si dice ancora interessata ma non ha in programma di ...

