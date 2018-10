Alitalia | anche Delta Airlines in pista per acquistare la compagnia di bandiera italiana

Alitalia - aperte le buste : easyJet vuole un' Alitalia "ristrutturata". Dentro anche Fs e Delta : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, ieri in audizione in Parlamento aveva detto che 'l'intervento delle Fs nell'operazione Alitalia avviene in piena autonomia sulla base della sostenibilità ...

Alitalia : Guzzetti - Acri - : Cdp non deve mettere un euro per nessuna ragione - si sfila anche Lufthansa - : 'L'ho detto e lo ripeto, è diventato un ritornello e sul punto siamo rigidissimi: in Alitalia la Cassa depositi e prestiti non deve mettere un euro per nessuna ragione'. Lo ha detto il presidente di ...