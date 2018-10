Alessia Macari sull' esclusione da Domenica In | Basta bugie | non ho nulla contro

Fuori da Domenica In - Alessia Macari torna a Tale e Quale : Alessia Macari a Domenica In Bocciata da Domenica In, ma non da Rai 1. Alessia Macari, la Ciociara vincitrice del primo Grande Fratello Vip, non perde la vetrina catodica della prima rete grazie a Carlo Conti, che la arruola nella nuova edizione di Tale e Quale Show – Il Torneo, al via venerdì 2 novembre. Venerdì sera, nel corso della finale che ha proclamato vincitore Antonio Mezzancella, la Macari era in studio insieme ai suoi prossimi ...

Alessia Macari si sfoga dopo la sostituzione a Domenica In : Domenica In, Alessia Macari fatta fuori: il suo sfogo La nuova edizione di Domenica In condotta da Mara Venier, inutile negarlo, ha sorpreso un po’ tutti per gli ottimi ascolti raggiunti. Difatti la Venier non solo è riuscita a aumentare nettamente gli ascolti del programma rispetto alla scorsa edizione condotta da Cristina Parodi, ma è anche riuscita a battere più volte l’agguerrita concorrenza rappresentata da Barbara d’Urso ...

Domenica In - Alessia Macari fatta fuori : la verità della "Ciociara" : E' scomparsa da una puntata all'altra, al suo posto la seconda classificata a Miss Italia Fiorenza D'Antonio

Domenica In - Alessia Macari delusa : “Bocciata da Mara Venier e non so perché” : Alessia Macari parla del suo addio a Domenica In: “Non mi hanno rinnovato il contratto. Sono delusa. Non me lo spiego” L’addio di Alessia Macari a Domenica In ha fatto molto discutere recentemente. I fan della Ciociara, infatti, erano entusiasti di vedere la loro beniamina in tv accanto a Mara Venier e, per questo motivo, […] L'articolo Domenica In, Alessia Macari delusa: “Bocciata da Mara Venier e non so ...

Alessia Macari fatta fuori da Domenica In : "Non me lo spiego - ci sono rimasta male" : Che fine ha fatto la "ciociara" Alessia Macari da Domenica In? Era lei a occuparsi del tabellone durante il gioco del Cruciverbone nelle prime puntate del contenitore Domenicale di Rai 1, poi è sparita (con il gioco), e quando il game è tornato... lei non c'era più. "Avevo un contratto per cinque puntate, ma l'idea era quella di andare avanti. La Venier stessa aveva detto che mi avrebbe voluta fino a maggio", ha raccontato la vincitrice ...

Alessia Macari - perché non è più a Domenica In? Parla Mara Venier : perché La Ciociara Alessia Macari non è più a Domenica In? Risponde Mara Venier Alessia Macari, la famosa Ciociara, non fa più parte del cast di Domenica In. Dopo poche puntate l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha lasciato il posto di valletta durante il gioco del tabellone a Fiorenza D’Antonio, seconda classificata a Miss […] L'articolo Alessia Macari, perché non è più a Domenica In? Parla Mara Venier proviene da Gossip ...

Domenica In - Fiorenza D'Antonio (al posto di Alessia Macari?) per il gioco del tabellone : Fiorenza D'Antonio, seconda classificata a Miss Italia 2018, Miss Italia Social e Miss Equilibra, è il nuovo volto di Domenica In, il programma televisivo del fine settimana di Rai Uno, record di ascolti. La 21enne, studentessa napoletana, affiancherà la conduttrice Mara Venier nello storico gioco del 'tabellone', omaggio a Gianni Boncompagni. Dieci minuti di intrattenimento con il coinvolgimento del pubblico da casa. prosegui la ...

Domenica In : Alessia Macari sostituita da Fiorenza D’Antonio : Fiorenza D’Antonio prende il posto di Alessia Macari a Domenica In Fiorenza D’Antonio è entrata a far parte del cast di Domenica In di Mara Venier. Seconda classificata a Miss Italia 2018, la ragazza sarà la nuova valletta del gioco del Tabellone che fino ad oggi vedeva protagonista Alessia Macari, l’ex Ciociara di Avanti un Altro di Paolo Bonolis. I fan della Macari sono davvero delusi da questa brutta decisione presa da Mara ...

'Da svenire'. Alessia Macari - da 'cicciottella' a bomba sexy : la paparazzata 'hot' : In questi anni l'ex gieffina ha cambiato radicalmente la sua vita e grazie allo sport è riuscita a conquistare un fisico pazzesco. Il settimanale Oggi l'ha beccata in un parco di Roma Nord mentre si ...

Alessia Macari dimagrita : in forma in vista del matrimonio con Oliver Kragl : Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Alessia Macari è quasi del tutto scomparsa dalla tv. La showgirl è però recentemente riapparsa nel cast della nuova Domenica In di Mara Venier che, racconta, la “ha salvata dallo stress”. Intervistata dal settimanale Gente, l’ex Ciociara di Paolo Bonolis confessa che, dalla sua vittoria della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha vissuto un periodo buio “Sono arrivata a pesare 48 – ...

Alessia Macari a Domenica in : 'Mara Venier mi ha salvata' : Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Alessia Macari è quasi del tutto scomparsa dalla tv. La showgirl è però recentemente riapparsa nel cast della nuova Domenica In di Mara...