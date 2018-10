Aldo Bianzino | nessuna inchiesta bis sulla morte in carcere di Perugia I pm | “Non ci

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) La procura dinon riaprirà l’indaginedi: i magistrati hanno rigettato la richiesta di svolgere nuovi accertamenti avanzata nel maggio scorso dal figlio Rudra. Il falegname di Vercelli, 44 anni, incensurato, era stato arrestato nel 2007 per il possesso di alcune piantine di cannabis e morto dopo nemmeno 48 ore trascorse neldi. Le indagini hanno escluso l’omicidio fin dall’inizio, identificando in un aneurisma cerebrale come causa del decesso: nel dicembre 2009 il fascicolo per omicidio a carico di ignoti è stato archiviato, mentre quello per omissione di soccorso ha portato, nel giugno 2015, alla condanna dell’agente penitenziario Gianluca Cantoro a un anno di reclusione (coperto da indulto). Per il sostituto procuratore Giuseppe Petrazzini non ci sono elementi sufficienti per aprire un nuovo ...