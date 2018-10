Al via Arezzo Classica | dagli archi di Santa Cecilia a I Virtuosi del Teatro alla Scala

Al via Gold/Italy ad Arezzo - in mostra settore orafo gioielliero : Arezzo, 17 ott. (Labitalia) - Oreficeria, argenteria, semilavorati, pietre, componentistica, tutto [...]

Blocco parziale sulla Ragusa Modica - tra via Risorgimento e ospedale Arezzo : Continua a rimanere bloccata in modo parziale la strada che unisce Ragusa a Modica, Chiavola: “il Comune chiarisca come intende intervenire”.

Al via le votazioni per scegliere la fascia di capitano dell'Arezzo : appuntamento domani nel pre partita : Si terranno domani , nel pre partita di Arezzo-Arzachena, le votazioni per scegliere la fascia di capitano dell'Arezzo. Sono 44 i modelli fatti pervenire da tifosi e simpatizzanti al comitato ...

Mandava sms a luci rosse - 17enne di Arezzo incastra il persecutore : rinviato a giudizio : Ad Arezzo, nel 2013, un uomo di 63 anni adescò una giovane di 17 anni chiamandola al telefono e facendo finta in un primo momento di aver sbagliato numero. Da li in avanti una serie di chiamate, una dietro l'altra, condite da diverse richieste piccanti. Non si trattava chiaramente di un errore bensì l'uomo stava semplicemente molestando la ragazzina, l'allora sessantatreenne chiamava in continuazione la giovane proponendogli infatti incontri ...

Scontro in viale Signorelli ad Arezzo : 80enne alla guida ha un malore e si scontra con un'altra auto : Incidente questa mattina in viale Signorelli ad Arezzo intorno alle 11. Un uomo di 80 anni di Arezzo ha accusato un malore mentre si trovava in auto ed è andato a sbattere contro un'altra vettura. L'...