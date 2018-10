Almeno 15 persone sono morte in un attentato suicida a un seggio elettorale di Kabul - in Afghanistan : Almeno 15 persone sono morte in un attentato suicida a un seggio elettorale nel nord di Kabul, in Afghanistan. Dieci dei morti sono civili, cinque sono poliziotti; Almeno altre 25 persone sono state ferite. Oggi in Afghanistan si è votato The post Almeno 15 persone sono morte in un attentato suicida a un seggio elettorale di Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.