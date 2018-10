Adinolfi | È nata la mia terza figlia | il governo mi deve un terreno e un

huffingtonpost

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Mario, leader del movimento politico Popolo della Famiglia, torna a far parlare di sé e questa volta si rivolge al. "Èla mia, ora ildarmi un. Spero mi diano anche un valvassino, mi piacerebbe avere un Toninelli che mi zappi la terra così ritornerebbe ad una dimensione a lui adeguata", ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la trasmissione L'Italia s'è desta.La dichiarazione disi riferisce alla proposta, proveniente dall'esecutivo giallo-verde, di fornire sostegno alle famiglie numerose e di porre freno allo spopolamento rurale assegnando terreni in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie che metteranno al mondo un terzo figlio negli anni 2019, 2020 o 2021."Pensavo di intensificare il sesso per arrivare a fare un figlio maschio, perché ho tre figlie femmine. ...