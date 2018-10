Adesso sono i dem a urlare in parlamento "Onestà! Onesta!" : Lavori dell'Aula ad oltranza sul decreto Genova, tra proteste delle opposizioni e cori da stadio del Pd contro i 5 stelle. Al centro dello scontro il condono edilizio a Ischia: i pentastellati lanciano sui social una "operazione verità", smentendo che il decreto, all'articolo 25, contenga una sanatoria degli abusi edilizi. Ma i dem non ci stanno e accusano i 5 stelle di "ipocrisia": "con voi i disonesti ...

Novak Djokovic punta al numero 1 : 'Adesso sono al mio massimo' : Solo 35 punti separano, nella Race, Novak Djokovic da Rafael Nadal. A Bercy il serbo potrebbe operare il sorpasso, lui che aveva iniziato la stagione da numero 22 del mondo. Un risultato incredibile che, comunque, il serbo si aspettava. ' Quando ho avuto l'intervento chirurgico, ovviamente pensavo che sarei riuscito a tornare al livello sperato abbastanza ...

Salvini Adesso "spegne" Fico : "Serve amore? Sono bestie" : ... 'La coesione sociale - ha detto Fico - è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte. Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma ...

Confcommercio simula deficit al 2 - 9%. Sangalli : "Adesso connettere Italia - risorse ci sono" : ...che "l'economia è purtroppo entrata in una fase di rallentamento" e che sulle correzioni al ribasso di Confcomemrcio su PIL e consumi "pesano certamente i difetti strutturali della nostra economia : ...

Higuain boom : “sono parte di questo Milan - Adesso il derby!” : Gonzalo Higuain contento dell’inizio della sua esperienza al Milan, con Gattuso che sta riuscendo ad esaltare le le qualità del Pipita Gonzalo Higuain oggi ha giocato l’ennesima grande partita con la maglia del Milan, siglando due reti e dando spettacolo a San Siro: “Mi sento già parte di questo club, c’è un gruppo fantastico e che lavora al massimo. Si può sbagliare, ma l’importante è la professionalità che ha questa squadra. ...

Roma - altro che crisi : gli uomini di Di Francesco Adesso sono squadra e Dzeko goleador come pochi : Si sono conclusi i primi anticipi per la giornata del campionato di Serie A, la Juventus si conferma una squadra straordinaria, netto successo sul campo dell’Udinese e primo posto sempre più al sicuro. In serata è scesa in campo la Roma che si è confermata dopo il successo in Champions League contro il Plzen. Blitz da parte della squadra di Di Francesco sul campo dell’Empoli, Nzonzi di testa ha aperto le marcature, nella ...

“In Svizzera facevo le pulizie - Adesso sono in un’azienda a tempo indeterminato. Dall’Italia solo false promesse” : La prima volta che Mario ha lasciato l’Italia è stato cinque giorni dopo la sua laurea in Giurisprudenza. “Ho deciso di andare in Svizzera e ripartire da zero”, ricorda. La cosa più difficile non è stata separarsi da Squillace, il suo paesino d’origine in Calabria, trovare un appartamento nel Canton Argovia, né rifiutare un posto da candidato alle elezioni comunali. Ma convincere la sua famiglia, e soprattutto suo padre, della sua scelta. ...

Luca Argentero : «Adesso che sono un supereroe» : Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Luca Argentero su VF n. 39/2018 (foto di Amilcare & Alex)Questo articolo è ...

Alice ha ucciso i figli nel carcere di Rebibbia - la difesa choc : "Adesso sono liberi" : Ieri era in programma l'udienza davanti ai giudici del Riesame. La figlia di 6 mesi è morta sul colpo, nulla da fare anche...

L'Italia passa in Ungheria : Adesso i Mondiali sono più vicini : Colpo importante - e forse decisivo - per L'Italia del basket. Gli azzurri battono l'Ungheria 63-69 , 14-20, 28-39, 51-52, a Debrecen, in una partita delle qualificazioni al Mondiale di basket del ...

Uomini e Donne - il duro sfogo di Gemma : “Adesso basta - sono stanca!” [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La protagonista è stata ovviamente Gemma Galgani, una delle dame storiche del programma in quanto è sempre rimasta in studio fin dall’inizio della trasmissione. La torinese sta conoscendo Rocco, cavaliere giunto nella prima puntata della nuova edizione per conoscerla. La loro storia, però, sembra non prendere il volo e Gemma si è lamentata per il mancato ...