: È online il testo integrale dell’intervento del Governatore #Bankitalia Ignazio #Visco in occasione della… - bancaditalia : È online il testo integrale dell’intervento del Governatore #Bankitalia Ignazio #Visco in occasione della… - bancaditalia : I costi economici e sociali delle crisi di #banche anche piccole possono essere pesanti, dato il ruolo nel raccogli… - Cyber_Feed : • Cyber News • #Acri:risparmio non sacrificato a debito -

Nella 94esima Giornata Mondiale del,Giuseppe Guzzetti, presidente dell', ha toccato numerosi punti. "I bisogni reali non possono essere ignorati. Non vanno strumentalizzati, ma affrontati e risolti.Invece di percorrere la strada difficile e impervia del confronto democratico, si preferiscono scorciatoie pericolose". E poi: "Ilprivato e non solo non può essere sficato sull'altare delpubblico"."L'adesione all'euro è irreversibile.Sì a "Promozioni,innovazioni, modifiche a assetti Unione e Eurozona".(Di mercoledì 31 ottobre 2018)