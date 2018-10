Acqua e cibo erano contaminati già 250 mila anni fa | le tracce trovate nei denti dei

meteoweb.eu

: Il tasso di mortalità infantile in #Somalia è uno dei più alti al mondo e circa 400 mila bambini soffrono di… - SaveChildrenIT : Il tasso di mortalità infantile in #Somalia è uno dei più alti al mondo e circa 400 mila bambini soffrono di… - lifegate : Oggi siamo al #WaterWatchSummit2018, punto d’arrivo del percorso tracciato dagli eventi della Centrale dell’acqua d… - ArchitetturaEco : Il Sahara Forest Project è un progetto ambizioso, pensato per PORTARE #cibo E #acqua nel #deserto… -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) Il piombo contaminavagià 250fa e lesono state scoperte neidi due uomini di Neanderthal. Pubblicata sulla rivista Science Advances, la scoperta è stata fatta dal gruppo dell’australiana Griffith University coordinato da Tanya Smith. “Si ritiene che le popolazioni siano state esposte al piombo solo dopo l’industrializzazione, ma dimostriamo che questo e’ accaduto anche nella preistoria“, rileva una delle autrici dello studio, Christine Austin, della Icahn School of Medicine at Mount Sinai a New York. La ricerca ha analizzato idi due uomini di Neanderthal scoperti in Francia, nella Valle del Rodano, con l’obiettivo di studiare tempi di allattamento e svezzamento e variazioni climatiche attraverso elementi chimici, come bario, piombo e ossigeno, presenti negli anelli di crescita dei. Durante lo sviluppo ...