A settembre la disoccupazione è salita al 10 | 1%

Istat : “A settembre calano occupati stabili - salgono quelli a termine. Torna oltre il 10% il tasso di disoccupazione” : Battuta d’arresto per il mercato del lavoro dopo i dati positivi di agosto. A settembre, stando alla nota flash dell’Istat, il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%, 0,3 punti in più rispetto al mese precedente, e quello giovanile è aumentato al 31,6% contro il 31,4% di agosto. Gli occupati sono diminuiti di 34mila unità soprattutto per effetto di un calo dei dipendenti permanenti (77mila in meno rispetto al mese precedente) ...

Italia - tasso di disoccupazione settembre sale al 10 - 1% : A settembre l'occupazione torna a calare, seppure lievemente, dopo la crescita registrata ad agosto, mentre torna a crescere la disoccupazione dopo due mesi di ampia diminuzione . Dopo l'aumento del ...

Istat : il tasso di disoccupazione a settembre risale al 10 - 1% : Il tasso di disoccupazione sale al 10,1% , +0,3 punti percentuali su base mensile, a settembre, quello giovanile aumenta lievemente e si attesta al 31,6% , +0,2 punti, . è quanto rileva l'Istat nelle ...

Istat - a settembre la disoccupazione risale al 10 - 1% e calano gli occupati : MILANO - settembre nero per il mercato del lavoro. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istat il tasso di disoccupazione è risalito al 10,1%. Le persone in cerca di lavoro sono 2.613.000 in aumento di 81.

Australia : scende a sorpresa disoccupazione a settembre : scende a sorpresa la disoccupazione in Australia. Il dato di settembre si è attestato al 5% rispetto al 5,3% della passata rilevazione e del consensus Bloomberg.

Tasso di disoccupazione stabile a settembre al 2 - 4% in Svizzera

Stati Uniti - a settembre disoccupazione ai minimi dal 1969 : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto nel mese di settembre, nonostante il tasso di disoccupazione sia diminuito rispetto al mese precedente

Germania - cala ancora la disoccupazione a settembre : La disoccupazione in Germania si conferma ancora sui minimi storici e ben al di sotto della media europea. Lo conferma il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione ...