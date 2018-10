A Monza la prima gravidanza ottenuta in Italia grazie al congelamento automatizzato degli

Il Monza fa sorridere Berlusconi : successo a Fano - buona la prima per Brocchi : Primo sorriso da nuovo proprietario del Monza per Silvio Berlusconi . Dopo un pareggio e due sconfitte post closing, la formazione brianzola ottiene tre punti sul campo del Fano: 0-2 firmato da ...

Serie C - buona la prima di Brocchi al Monza : battuto il Fano : La squadra brianzola ritrova il successo in campionato, 2-0 in trasferta con le reti di Ceccarelli e Iocolano

Monza - Zaffaroni prima vittima di Berlusconi : esonerato - al suo posto Brocchi : Monza - Cambio della guardia sulla panchina del Monza, reduce da due sconfitte consecutive nel gruppo C di Lega Pro. Il club lombardo recentemente acquistato da Slvio Berlusconi comunica di aver ...

Teatro : il nuovo Filippo Timi in anteprima nazionale al Manzoni di Monza : Il nuovo spettacolo di Filippo Timi al Teatro Manzoni di Monza in anteprima nazionale. Succede domenica 21 ottobre alle 21. Ci sarà un cavaliere e ci sarà anche un drago. Un amore abbandonato e uno ...

Silvio Berlusconi riparte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il bagno di folla in tribuna : “Sono emozionato” : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

Silvio Berlusconi riparte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il bagno di folla in tribuna : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

Così Berlusconi motiva i giocatori del Monza prima della partita : Silvio Berlusconi nello spogliatoio del suo Monza, prima della partita casalinga contro la Triestina. Il suo incoraggiamento è già virale.

Berlusconi allo stadio per la "prima" del suo Monza : 'El Diablo Granoche all'86' si traveste da guastafeste allo stadio Brianteo di Monza. Perché la nuova squadra di Silvio Berlusconi , per la prima volta in tribuna, non va oltre l'1-1 contro la ...

La "prima" di Berlusconi al Brianteo con il Monza. Festa rovinata nel finale - è un pareggio : Il gol al 67' di Stefano Negro, un passato nel vivaio della Juventus, non basta per regalare a Silvio Berlusconi, nuovo proprietario del Monza, la prima gioia. Contro la Triestina, la sua squadra non va oltre l'1-1, raggiunta all'86' da un rigore del 'Diablo' Granoche, un attaccante extra-lusso per Lega Pro.Dopo il closing che ha portato il passaggio del club nelle mani di Fininvest, il Monza non è più riuscito a vincere, reduce da ...

Serie C - il discorso nello spogliatoio di Berlusconi prima della gara del Monza [FOTO e VIDEO] : 1/6 LaPresse/Matteo Cogliati ...

Como 2000 la prima squadra vince in Coppa Italia a Monza : Como 2000 buoni risultati nel weekend. Como 2000 le Giovanissime quarte alla Meda Cup Inizia con il piede giusto la stagione agonistica 2018/19 della nuova Como 2000. Il team senior diretto da mr ...

Monza calcio - Berlusconi vicinissimo al club. Obiettivo? La prima volta in Serie A : Silvio Berlusconi è vicinissimo al Monza. Non alla città, in cui ha da sempre la residenza, ma alla squadra di calcio: quella S.S. Monza che è stato dichiarato fallito non più di tre anni fa e poi rifondato e rilanciato da Nicola Colombo, figlio di Felice, a capo del Milan tra il 1977 e il 1980. E quello tra i rossoneri di Milano e i biancorossi brianzoli è un legame che passa anche per un altro personaggio: Adriano Galliani, monzese di nascita, ...

F1 – Sorprendente retroscena in casa Ferrari - incontro Raikkonen-Elkann prima del Gp di Monza : ecco cosa si sono detti : Secondo quanto riferito da Autosprint, John Elkann avrebbe incontrato Raikkonen prima del Gp di Monza comunicandogli la sua sostituzione con Leclerc per il 2019 L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari è destinata a concludersi al termine di questa stagione, sono dunque sette le gare che separano il finlandese dall’addio alla scuderia di Maranello. LaPresse Una decisione già ampiamente presa dai vertici del Cavallino, che ...

Monza è una marea Rossa : alle 15.10 le Ferrari scattano dalla prima fila e sognano una doppietta : Raikkonen e Vettel come Schumacher e Barrichello nel 2000. Anche John Elkann presente con una camicia rosso Ferrari