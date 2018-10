adnkronos

: RT @Adnkronos: A Bologna confronto sulla '#smoke-free society' - osvaldoluci : RT @Adnkronos: A Bologna confronto sulla '#smoke-free society' - stefanopezzola : Bologna, 31 ott. - (AdnKronos) - Si è svolto all'Opificio Golinelli di Bologna un incontro promosso da Fondazione d… - BinaryOptionEU : A Bologna confronto sulla '#smoke-free society' -

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) In un mondo perfetto nessuno fumerebbe. Ma il mondo non è perfetto, l'uomo non lo è. Quindi portare il cittadino verso dispositivi che potrebbero essere meno dannosi è un compito anche delle ...