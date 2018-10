I can't speak for Samsung… …but I do know that LG plans to unveil a foldable phone at its ...

Aldo Bianzino - nessuna inchiesta bis sulla morte in carcere di Perugia. I pm : “Non ci sono elementi per indagine su omicidio” : La procura di Perugia non riaprirà l’indagine sulla morte di Aldo Bianzino: i magistrati hanno rigettato la richiesta di svolgere nuovi accertamenti avanzata nel maggio scorso dal figlio Rudra. Il falegname di Vercelli, 44 anni, incensurato, era stato arrestato nel 2007 per il possesso di alcune piantine di cannabis e morto dopo nemmeno 48 ore trascorse nel carcere di Perugia. Le indagini hanno escluso l’omicidio fin ...

Eutanasia - il senatore M5s Mantero deposita ddl. Associazione Coscioni : “Già 62 adesioni all’intergruppo sul fine vita” : Un disegno di legge sull’Eutanasia è stato depositato in Senato dal parlamentare M5s Matteo Mantero. E intanto, secondo l’Associazione Coscioni, sono già 62 le adesioni all’intergruppo parlamentare sul fine vita: tra loro ci sono 24 esponenti 5 stelle, 11 del Pd, uno di Forza Italia e nessuno della Lega. Dopo che la Consulta il 24 ottobre scorso ha deciso di dare un anno di tempo al Parlamento per legiferare sul tema, qualcosa ...

Manovra del popolo : dolcetto o scherzetto? : Forse questo governo è rimasto troppo a lungo ubriaco dal risultato elettorale. Non si spiega altrimenti la quantità di boutade e passi falsi, di promesse mancate e cadute di stile, di errori grossolani e inquietanti dichiarazioni che si susseguono, ormai incessantemente, dal ritorno dalle ferie agostane.Siamo arrivati ad Halloween e sembriamo dei ragazzini mascherati che domandano "dolcetto o scherzetto", mentre cerchiamo di ...

Norma Cossetto violentata e uccisa dai partigiani titini. Ecco di cosa parla Red Land - il film sulle Foibe : Tra le verità storiche per decenni affrontate non a partire dai dati di fatto, ma dalle ideologie ci sono state le Foibe. Eccidi commessi contro italiani istriani, giuliani e dalmati dai partigiani di Tito, rimossi da altri italiani. Dopo più di cinquant'anni è arrivato il riconoscimento quasi universale, di destra e di sinistra, di quanto accaduto, essendo restate per decenni le Foibe solo nella narrazione della cultura di ...

Tumore al cervello - Aurora muore a 8 anni. La mamma su Facebook : “Addio Principessa” : La piccola era stata colpita da un neuroblastoma tre anni fa: è morta martedì sera nel reparto di Oncoematologia pediatrica a Padova. . La piccola era assistita dai volontari della onlus Team forum Children che l'hanno salutata con un commovente messaggio sui social.Continua a leggere

Barbara D’Urso - “danno permanente dopo l’incidente” : ecco come nasconde la cicatrice in tv : Barbara D’Urso, regina di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. Intervista in cui non è mancato un cenno alla ‘guerra all’ultimo dato Auditel’ che va in scena ogni settimana. La sua Domenica Live contro Domenica In. Lei contro ‘l’amica’ Mara Venier. Anche i telespettatori ormai si sono appassionati, anche perché le due signore della domenica non si ...

Maltempo : a Dimaro i funerali della donna morta sotto il fango : Celebrati questo pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Dimaro i funerali di Michela Ramponi, la donna di 45 anni travolta e uccisa da una colata di fango lunedì sera nella sua casa di Dimaro. La cerimonia funebre e’ stata celebrata dall’arcivescovo di Trento Lauro Tisi. Prima del commosso ricordo dei familiari della vittima, dei compagni di classe delle due figlie e degli amici, mons. Tisi ha rivolto un pensiero agli sfollati e un ...

Coni : Giorgetti - avrà ancora fondi 2019 : "Non a caso - prosegue riferendosi alla possibile nascita dell'ente 'Sport e Salute' - abbiamo Coniato il termine 'Sport e Salute', perché pensiamo che lo sport abbia una dimensione sociale e sia ...

Da Bologna a Verona - ecco il Giro 2019 : La 102/a edizione della corsa rosa, organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, è stata presentata oggi a Milano. Nel 2019 ci saranno tre tappe contro il tempo, sei per velocisti, sette ...

Il Barcellona lo scarica - Malcom reagisce : "Io resto qua". Inter e due inglesi alla finestra : Il brasiliano in blaugrana fatica a trovare spazio, è sfida tra i nerazzurri, l'Arsenal e il Tottenham

Ciclismo - ecco il Giro 2019 : 21 tappe da Bologna a Verona : La 102/a edizione della corsa rosa, organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport, è stata presentata oggi a Milano. Nel 2019 ci saranno tre tappe contro il tempo, sei per velocisti, sette ...

Giro : Cairo - pura emozione corsa speciale : ANSA, - MILANO, 31 OTT - "Il Giro d'Italia è pura emozione, una corsa speciale: le strade sono piene di spettatori entusiasti, mi piacciono gli arrivi in salita in cui i corridori danno l'anima e le ...

Decreto sicurezza - il Pd abbandona i lavori in Senato e chiede voti segreti : La protesta del Pd per il 'circo' della maggioranza sul Decreto legge sicurezza, che al Senato sta procedendo in modo 'disordinato', 'a capocchia' e 'prende in giro le opposizioni' si è tradotto nell'...

Pd - al via la stagione congressuale : Assemblea convocata il 17 novembre : L'Assemblea del Pd che dovrà indire il congresso è stata convocata dal presidente Matteo Orfini il 17 novembre, al mattino, all'hotel Ergife, a Roma. Lo ha detto lo stesso Orfini parlando con l'Ansa. ...