4 robo advisor per investire da soli i propri risparmi

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) I servizi di, di consulenza automatizzata per gli investimenti, rispondono a un’esigenza crescente da parte di chi vuole una gestione diretta delo. Diretta perché semplice, dal momento che sono accessibili tramite piattaforme online e app. E immediata: ipermettono di agire in tempi brevi e in prima persona. Soprattutto, grazie ai nuovi prodotti sul mercato, avvicinano anche i piccoli e mediatori. Tinaba Tinaba è l’acronimo di “This is not a bank”. È nata nel 2015 su iniziativa del fondo di private equity Sator guidato da Matteo Arpe. Si tratta di un’app fintech utilizzabile in tutto il mondo, che offre una serie di servizi ai clienti, siano essi consumatori o esercenti. È una startup innovativa integrata con Banca Profilo. La app offre servizi bancari, rende possibile condividere il denaro con più persone in ...