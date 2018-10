20 milioni di euro per l' estensione della superficie irrigua del Fiume Musone | coinvolte

Indel B : Ricavi Consolidati delle Vendite pari a Euro 114 - 6 milioni - +36 - 1% - : La crescita si registra anche nel Resto del Mondo con Ricavi pari ad Euro 5,0 milioni rispetto ad Euro 3,7 milioni dello stesso periodo 2017. I Ricavi diversi pari ad Euro 0,6 milioni al 30 settembre ...

Nuovo Stadio della Roma - Pallotta pronto a spendere fino a 120 milioni di euro : Gli step superati dal Nuovo cda di Eurnova: l'offerta di Pallotta I nuovi vertici di Eurnova, l'amministratore delegato Giovanni Naccarato, il professore di Economia aziendale della Luiss Riccardo ...

L'Italia ha la terza elettricità più cara dell'Unione europea : sono nove milioni gli italiani che non ce la fanno a pagare le bollette di ... : nove milioni di italiani al freddo per l'impossibilità di pagare le bollette di luce e gas. Oltre il 16% delle famiglie. Povertà energetica in aumento in Italia, che conta la terza elettricità più ...

Smog - quasi quattro milioni di persone in Europa vivono in aree ad alto inquinamento. Il 95% è nel Nord Italia : Il nostro Paese è al primo posto in Europa per morti da biossido di azoto (20.500 vittime) e per l’ozono (3.200) e al secondo posto per i decessi causati dall’inquinamento da Pm2.5 (60.600 i decessi). Per capire meglio le cause e le proporzioni del problema nel nostro Paese, basta una percentuale: in tutto il Vecchio Continente ci sono 3,9 milioni di persone che abitano in aree dove sono superati contemporaneamente e regolarmente i limiti dei ...

Cagliari - approvato il bilancio : utili per 2 - 1 milioni di euro nel 2017/2018 : Si è tenuta nella giornata di oggi l’assemblea dei soci del Cagliari Calcio in cui è stato approvato il bilancio al 30 giugno 2018. La società sarda non può che dirsi soddisfatta dei risultati emersi: per il quarto anno consecutivo si è riusciti infatti a raggiungere un risultato positivo chiudendo l’esercizio con un utile di […] L'articolo Cagliari, approvato il bilancio: utili per 2,1 milioni di euro nel 2017/2018 è stato ...

Il governo italiano ha destinato cento milioni di euro per la diffusione del Wi-Fi libero su tutto il territorio nazionale : Il governo italiano ha stanziato un totale di cento milioni di euro per lo sviluppo di reti Wi-Fi libere che possano interessare la totalità dei cittadini del territorio italiano. L'articolo Il governo italiano ha destinato cento milioni di euro per la diffusione del Wi-Fi libero su tutto il territorio nazionale proviene da tuttoAndroid.

Bialetti a rischio fallimento : 68 milioni di euro di debiti : La storica azienda italiana che negli anni '30 ha dato vita alla conosciutissima moka, orgoglio del made in Italy, risulterebbe gravata da debiti per 68 milioni di euro. Fondata nel 1919 da Alfonso Bialetti, questa realta' rischia di scomparire schiacciata dalla recente moda di cialde e capsule. Forti i dubbi sulla continuita' aziendale Stando a quanto dichiarato dalla societa' di revisione [VIDEO], il gruppo Bialetti avrebbe riportato nel 2018 ...

MiSE : 100 milioni di euro per Wi-Fi e tecnologie emergenti : 100 milioni di euro per lo sviluppo del Wi-Fi e le tecnologie emergenti, Intelligenza artificiale, Blockchain, Internet delle cose ,. Lo ha deciso il Comitato Interministeriale per la Programmazione ...

Safilo - nuovo contratto di finanziamento di 150 milioni di euro : Safilo ha stipulato un nuovo contratto di finanziamento di 150 milioni di euro composto da una linea Term Loan di euro 75 milioni e una Revolving Credit Facility di pari ammontare, entrambe con ...

Il 28 ottobre torna l'ora solare. Con la legale risparmiati 111 milioni di euro : Dopo sette mesi di ora legale, domenica 28 ottobre tornerà l'ora solare : alle ore 3.00 si dovranno spostare un'ora indietro le lancette degli orologi. l'ora legale sarà di nuovo in vigore dal ...

Maltempo Emilia-Romagna : risarcimento dei danni - stanziati 2 milioni di euro : Con uno stanziamento di circa due milioni di euro prelevati dal fondo di riserva, la Regione Emilia-Romagna interviene in aiuto delle persone danneggiate dal Maltempo dello scorso dicembre (tra l’8 e il 15 dicembre 2017). Fondi che serviranno in primo luogo, 1 milione di euro, a risarcire i privati cittadini che a causa di allagamenti, piene dei corsi d’acqua, frane, vento forte, gelicidio ed erosione costiera, hanno perso l’automobile, la moto ...

In Italia 5 - 3 milioni di stranieri da 200 Paesi ma metà arrivano dall'Europa : Gli Italiani si sentono assediati dai migranti, ma i dati statistici rivelano che nel 2017 il flusso migratorio è rimasto stabile. Con circa 5 milioni di residenti stranieri, l'Italia viene dopo la ...

Risparmio gestito - a settembre raccolta netta positiva per 436 milioni di euro : L'industria del Risparmio gestito in Italia ha segnato a settembre una raccolta netta positiva per 436 milioni , +12,3 miliardi da inizio anno, ma in rallentamento rispetto ai 2,5 miliardi registrati ...

Fca : in Serbia si conferma al top per export primi nove mesi. Esportate Fiat 500L per 599 - 6 milioni di euro : BELGRADO - Fca, che produce la Fiat 500L nello stabilimento di Kragujevac, si è confermato primo esportatore in Serbia anche nei primi nove mesi di quest'anno. Come ha riferito il...