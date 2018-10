1 000 auto in fiamme a Savona

Savona - Incendio al porto - oltre 1.000 auto in fiamme - VIDEO : Stando a una prima sommaria stima, sarebbero circa mille le automobili distrutte in un Incendio divampato nella notte del 29 ottobre scorso in un terminal del porto di Savona. Si tratta di esemplari di numerose marche che stazionavano nellarea di stoccaggio: Suv, compatte, multispazio e persino un gran numero di auto di lusso come Maserati. Colpa di un corto. In merito alle cause di questo disastro, per fortuna solo economico, si ipotizza, in ...

Bollo auto non pagato e debiti vari - con stralcio dei debiti fino a 1.000 - il testo definitivo in G.U. : ... sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il ...

Tesla Mid Range - la model 3 ora parte da 45'000 dollari : autonomia fino a 418 chilometri : Tesla vuol sempre stupire, è nata per farlo e cerca ogni volta di migliorarsi. Questa volta lo fa in sordina, per modo di dire ovviamente, visto che l'annuncio del lancio della nuova Tesla model 3 'Mid-Range' sta ormai rimbalzando su tutto il web. Il nuovo allestimento Era prevista la presentazione dell'allestimento base di model 3, la versione da 35'000 dollari pronta ad azzannare un mercato, quello delle berline di fascia media, mai raggiunto ...

Nel decreto fiscale c’è la cancellazione di cartelle - multe e bollo auto fino ad € 1000 : Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo di fatto ha dato il via libera al decreto fiscale. Il documento collegato alla manovra di fine anno, che negli ultimi anni, per esempio, ha portato alla chiusura di Equitalia ed alle due rottamazioni delle cartelle, anche quest’anno presentera' provvedimenti rivolti a soggetti indebitati con il fisco. Si tratta di contribuenti ai quali vengono offerte soluzioni per saldare i propri debiti con il ...

Nel decreto fiscale c’è la cancellazione di cartelle - multe e bollo auto fino ad € 1000 : Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo di fatto ha dato il via libera al decreto fiscale. Il documento collegato alla manovra di fine anno, che negli ultimi anni, per esempio, ha portato alla chiusura di Equitalia ed alle due rottamazioni delle cartelle, anche quest’anno presenterà provvedimenti rivolti a soggetti indebitati con il fisco. Si tratta di contribuenti ai quali vengono offerte soluzioni per saldare i propri debiti con il fisco ...

Multe e bollo auto - addio cartelle fino a 1.000 euro : Multe stradali e bolli auto 'stracciati'. E più, in generale, l'annullamento automatico dei debiti fino a mille euro. È quanto contenuto nell'ultima bozza del decreto fiscale collegato alla manovra ...

Pace fiscale : stralcio debiti fino a 1000 euro - bollo auto e multe : Potrebbe tradursi in uno stralcio totale quello in arrivo con il Decreto fiscale di lunedì 15 a braccetto con la prossima Manovra, in merito alla Pace fiscale delle mini-cartelle sotto i 1.000 euro. Una stralcia-cartelle automatico che potrebbe riguardare anche i bolli auto e le multe stradali. L’ultima bozza che sta circolando prevede infatti la cancellazione di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dall’anno 2000 al 2010. ...

Pace fiscale : stralcio debiti fino a 1.000 euro - bollo auto e multe compresi : Potrebbe tradursi in uno stralcio totale quello in arrivo con il Decreto fiscale di lunedì 15 a braccetto con la prossima Manovra, in merito alla Pace fiscale delle mini-cartelle sotto i 1.000 euro. Una stralcia-cartelle automatico che potrebbe riguardare anche i bolli auto e le multe stradali. L’ultima bozza che sta circolando prevede infatti la cancellazione di tutti i debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dall’anno 2000 al 2010. ...

Pace Fiscale - il governo punta al condono automatico di tutte le cartelle fino a 1000 euro : Secondo il Sole 24 Ore allo studio dei tecnici del governo ci sarebbe una proposta che prevede il condono automatico di tutte le cartelle inferiori a 1000 euro - cifra comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni - affidate alla riscossione di Equitalia tra il 2000 e il 2010.Continua a leggere

Lavoro : si assumono Operatori Autostradali - stipendio fino a 35.000 euro : Assunzioni per 15 nuovi Operatori Autostradali. L’Agenzia per il Lavoro Articolo1 Soluzioni HR si occuperà delle selezioni, lo stipendio potrà raggiungere i 35.000 euro lordi annui. Le figure selezionate saranno impiegate nelle sedi in Emilia Romagna e Lombardia. La mansione da svolgere prevede attività di manutenzione delle autostrade e l’eventuale gestione delle emergenze come nevicate, grandi eventi di traffico, ecc. I contratti previsti ...

Indonesia - autorità : 'Oltre 1.000 dispersi dopo sisma e tsunami' : Sono oltre mille le persone ritenute ancora disperse a causa del terremoto, seguito da uno tsunami, che ha colpito la parte occidentale dell'isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha reso noto agenzia di ...

Si ubriaca e vomita sulla propria auto - Lloris stangato dal tribunale di Londra : patente ritirata e 50.000 sterline di multa : Il portiere francese non potrà guidare per i prossimi venti mesi, questa è la condanna di un giudice inglese per guida in stato di ebrezza Il portiere Hugo Lloris, capitano della nazionale francese che ha vinto la Coppa del mondo a luglio, è stato condannato da un giudice per guida in stato di ebrezza e non potrà guidare per i prossimi 20 mesi. Il tribunale di Londra ha anche imposto al giocatore del Tottenham una multa di 50.000 ...

Vaccini : votato stanotte emendamento per proroga autocertificazione - 300.000 firme pro vax consegnate in Parlamento : 'Vorremmo un dibattito più serio, con le società scientifiche' chiede l'associazione IoVaccino. Intanto rimane più tempo per le famiglie per presentare le documentazioni - E' stato stanotte l'...

Vaccini : votato stanotte emendamento per proroga autocertificazione - 300.000 firme pro vax in Parlamento : 'Vorremmo un dibattito più serio, con le società scientifiche' chiede l'associazione IoVaccino. Intanto rimane più tempo per le famiglie per presentare le documentazioni - E' stato stanotte l'...