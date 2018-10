Zingaretti non può essere il leader di un listone largo | serve discontinuità

Pd - Zingaretti : “Gli italiani si stanno accorgendo che chi ha vinto le elezioni non sta mantenendo le promesse” : La cosa più importante è avere un dibattito in cui prevale rispetto e capacità di ascolto. La missione deve essere quella di salvare l’Italia. Questi che hanno vinto prendono voti con promesse e poi fanno l’opposto. C’è un’Italia che si sta accorgendo che chi ha vinto con delle promesse non le sta mantenendo. stanno tradendo i motivi per cui hanno preso voti, dalla lotta alla povertà all’attenzione ai giovani”. Così il ...

Zingaretti : non cavalcare tema sicurezza per prendere voti : Roma – “Noi abbiamo bisogno di sicurezza, ma questo tema non puo’ essere banalizzato e cavalcato per prendere voti. Non e’ bello neanche in campagna elettorale, ma quando la campagna finisce bisogna mettere mano alle cause delle paure. Invece, come vediamo anche nel dl sicurezza, si fa l’opposto”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo su Corriere Tv. L'articolo ...

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri/ “Siamo felici - non temiamo l’invidia. Il ‘Commissario’ ci ha fatti sposare” : Luca Zingaretti e Luisa Ranieri sono a teatro con The deep blue sea. Lui in regia, lei in scena, parlano di un amore tormentato. Loro, invece, sono innamorati e felici(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 12:25:00 GMT)

Nicola Zingaretti - il volto nuovo del Pd? Non mi sembra proprio : Sì, lo so, mi redo conto che denunciare i danni che il Pd ha fatto e continua a fare (dove governa) al nostro già Belpaese è un po’ come sparare sulla Croce rossa. Ma tant’è anche questo è il mio mestiere. Volgiamo dunque la nostra attenzione a una Regione guidata appunto dal Pd (che io chiamo “Poco democratici”) e da quel Nicola Zingaretti che si candida a futuro segretario del partito, inneggiando a un presunto rinnovamento nella politica. Lo ...

Pd : Zingaretti - non andrò a Leopolda : Inizia ora invece un'avventura interessante: scrivere un nuovo programma che dovrà essere per l'economia giusta".

Pd : Zingaretti - non andrò a Leopolda : Inizia ora invece un'avventura interessante: scrivere un nuovo programma che dovrà essere per l'economia giusta".

Pd - Delrio diserta la convention di Zingaretti : “Avevo altro da fare”. Sì alla Leopolda di Renzi : “Ma lì non ci sono candidati” : “Ieri non ero a Roma, avevo altro da fare. alla Leopolda di Renzi ci sarò”. Così il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a margine di Ponti di Pace, la tre giorni organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio e Arci diocesi di Bologna. “Credo ci sia un bel clima di confronto nel forte impulso all’unità. Mi pare un buon inizio”. E su Marco Minniti, dato come sfidante di Nicola Zingaretti alla segreteria del ...

Zingaretti ufficializza candidatura al congresso del Pd. Minniti non ha ancora sciolto la riserva : Sui contenuti il Partito democratico targato Zingaretti dovrà puntare su una "economia della giustizia", fatta di "crescita e ossessione per diminuire le disuguaglianze". Il Governatore del Lazio ha ...

Pd - Zingaretti : “Basta invettive tra noi”. E replica a Renzi : “M5s voglio disarticolarlo - non allearmi con loro” : “Abbiamo bisogno di capitale umano, di accesso al sapere, di innovazione, di semplificazione. L’era digitale cambia in meglio lo storico meccanismo di trasferimento del sapere, noi per rimettere in piedi questo Paese abbiamo bisogno di nuovi meccanici, con i nostri istituti professionali, di scienziati, professionisti e di un sistema aperto che permetta l’incontro tra chi crea, produce, studia e gioca un ruolo attivo nella ...

Pd - blitz animalista alla convention di Zingaretti : “Sceneggiata. Chi non rispetta idee degli uomini non rispetta gli animali” : Tensione alla convention “Piazza Grande” con la quale Nicola Zingaretti ha lanciato la propria candidatura al prossimo Congresso Pd. Il motivo? Un blitz di un gruppo di “animalisti italiani“. Il governatore aveva iniziato a parlare dal palco quando un gruppo di persone hanno cominciato a protestare sotto il palco definendosi “animalisti”. Zingaretti ha replicato tagliando corto: “Chi non rispetta i ...

Pd - Zingaretti : "Si sono scelti non i migliori ma i più fedeli" : Nicola Zingaretti lancia la sua cnadidatura alle primarie pd aprendo la kermesse romana "Piazza Grande", all'ex Dogana. "Per troppo tempo ci siamo illusi che per non disturbare qualcuno era meglio ...

Pd - Zingaretti : “Per troppo tempo premiati i più fedeli e non i migliori. Ora aperti a tutti” : “Per troppo tempo ci si è illusi che era meglio ritrovarsi tra eguali e alla fine si sono riprodotte politiche e la selezione di una classe politica in cui si sono scelti non i migliori ma i più fedeli e lo abbiamo pagato tutti”. Così il governatore del Lazio e candidato alla segreteria Pd Nicola Zingaretti alla convention Piazza Grande organizzata all’Ex Dogana a cui ha preso parte anche il segretario Maurizio Martina. ...