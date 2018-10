Zingaretti | io amico M5S? Fake news | distrutta solidarietà nel Pd

Zingaretti denuncia attacchi social da sostenitori del Pd : “Schifezze”. Le accuse : “Amico dei pentafascisti” : Nicola Zingaretti teme il fuoco amico ed esterna la sua preoccupazione sui social. In un post pubblicato su Facebook nel pomeriggio di lunedì, il Governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico si sfoga: “Sui social iniziano a circolare delle card contro di me che stravolgono le cose che sto dicendo. Sono delle schifezze. Ma se pensano di mettermi paura si sbagliano. Noi non ci fermiamo, ma andiamo avanti con più ...