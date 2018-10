Volley | oggi l’ultimo commosso saluto a Sara Anzanello Tanta commozione nella Chiesa di

Volley femminile - Italia oggi hai perso : vincerai domani! Il futuro è azzurro - l’argento ai Mondiali verso le Olimpiadi 2020 : Un argento che fa male perché il sogno iridato era lì a un passo, abbiamo accarezzato il tripudio iridato, ci abbiamo sperato quando siamo passati in vantaggio sul 2-1, abbiamo avvicinato l’impresa di battere la fortissima Serbia senza però riuscirci. Ma è anche un argento che lancia dei segnali importanti, è un’ottima base su cui costruire il futuro non soltanto imminente ma anche molto in là nel tempo: oggi l’Italia non ha ...

Italia-Serbia - Finale Mondiali Volley femminile 2018 : oggi si gioca a pranzo! Programma - orario d’inizio e tv : Pranzo con la pallavolo, l’Italia si riunisce a tavola davanti al televisore ed è pronta per sostenere la Nazionale che affronterà la Serbia nella Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. oggi sabato 20 ottobre si disputa l’atto conclusivo della rassegna iridata, a Yokohama (Giappone) le azzurre se la dovranno vedere contro le Campionesse d’Europa in un incontro davvero da urlo che mette il palio il titolo: chi riuscirà a ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Davide Mazzanti “La vittoria di oggi ci servirà tantissimo”. Cambi “Domani vogliamo vincere - non si fanno calcoli” : L’Italia ha battuto la Russia per 3-1, centrando l’ottava vittoria consecutiva nei Mondiali 2018 di pallavolo femminile. Un successo che ha dato anche la certezza matematica del primo posto alla squadra di Mazzanti. Un cammino davvero straordinario per le azzurre, che puntano ora a superare le Final Six per poi giocarsi una medaglia. Quella di oggi è stata una partita molto difficile e anche per questo la vittoria dell’Italia ...

