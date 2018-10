Volley | Coppa Italia 2018-2019 | la Final Four si giocherà a Bologna Tutte le date e il

Volley : la Final Four di Coppa Italia a Bologna il 9 e 10 febbraio : Bologna -La grande pallavolo torna a Bologna . Si giocherà all' Unipol Arena di Casalecchio di Reno, BO, la Final Four della Del Monte ® Coppa Italia SuperLega , che il 9 e 10 febbraio assegnerà ...

Volley : la Coppa Italia torna a Bologna il 9 e 10 febbraio : Bologna -La LegVolley ha scelto di tornare a Bologna per la Final Four di Coppa Italia . Si torna nello storico impianto dell' Unipol Arena di Casalecchio di Reno, BO, a distanza di due anni. Sarà un ...

Volley Superlega 2018-2019 terza giornata. Perugia per vendicare la Supercoppa con Trento. Verona-Civitanova e Ravenna-Modena : che sfide! : Il primo big match della Superlega arriva alla terza giornata ed è il remake della sfida che ha aperto la stagione dei club, tre settimane fa, con una semifinale di Supercoppa dall’esito sorprendente perchè fu Trento ad espugnare il PalaEvangelisti spegnendo il sogno di Perugia di ripetere l’en plein tricolore dello scorso anno. La Sir Safety, dopo la debacle casalinga in Supercoppa, si è rimessa in carreggiata con due successi in ...

Volley - annuncio a sorpresa : nel 2019 si giocherà la Coppa del Mondo! Calendario intasato - l’Italia ci sarà? : Notizia a sorpresa da parte della Federazione Internazionale di Pallavolo: nel 2019 si disputerà la Coppa del Mondo! La competizione non era originariamente in programma perché si era pensato a un differente percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dunque la kermesse, in Calendario ogni quattro anni dal 1977 proprio per assegnare i pass a cinque cerchi, aveva teoricamente perso il suo senso di esistere. Il Presidente Ary Graça, ...

Volley : Supercoppa Italiana - il primo trofeo lo alza Modena : PERUGIA- Al termine di una bellissima e combattuta finale l' Azimut Modena alza il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana , avendo ragione dell' Itas Trento al tie break 3-2, 25-23; 25-19;...

Volley - Modena vince la Supercoppa Italiana! Ruggito di Zaytsev e Velasco - Trento si arrende 3-2 : Modena ha conquistato la Supercoppa Italiana 2018 di Volley maschile al termine di una Finale intensissima vinta contro Trento per 3-2 (25-23; 25-19; 16-25; 18-25; 15-8) dopo due ore di autentica battaglia al PalaBarton di Perugia. I Canarini hanno avuto la meglio nella seconda maratona consecutiva giocata in questo weekend dopo che ieri avevano battuto Civitanova e regalano un grande dispiacere ai dolomitici che invece avevano surclassato i ...

Lube terza Supercoppa Volley - battuta Sir : ANSA, - PERUGIA, 7 OTT - - E' andato alla Cucine Lube Civitanova il terzo posto nella finalina della Supercoppa di pallavolo maschile disputata al PalaBarton di Perugia dove i padroni di casa della ...

LIVE Modena-Trento Volley - Finale Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA : 2-0 - dominio dei Canarini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Trento, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione: da una parte i Canarini che ieri hanno sconfitto Civitanova al termine di una maratona infinita, dall’altra i dolomitici che a sorpresa hanno surclassato i favoriti padroni di casa. Andrà dunque in scena l’atto conclusivo che in pochi si aspettavano, ...

Volley : Supercoppa Italiana - Civitanova vince la finale per il terzo posto : LA CRONACA DEL MATCH- Rispetto alla sfida di ieri con l'Azimut il tecnico dei marchigiani Giampaolo Medei lascia a riposo Juantorena in favore di Jacopo Massari, mentre al centro schiera Enrico ...

Diretta Trento Modena: Finale della Supercoppa Maschile A1 2018, primo trofeo della stagione.

LIVE Modena-Trento Volley - Finale Supercoppa Italiana 2018 in DIRETTA : si assegna il primo titolo della stagione - Zaytsev sfida Giannelli e compagni : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Trento, Finale della Supercoppa Italiana 2018 di volley maschile. Al Pala Barton di Perugia si assegna il primo trofeo della stagione: da una parte i Canarini che ieri hanno sconfitto Civitanova al termine di una maratona infinita, dall’altra i dolomitici che a sorpresa hanno surclassato i favoriti padroni di casa. Andrà dunque in scena l’atto conclusivo che in pochi si aspettavano, ...

DIRETTA Trento Modena: Finale della Supercoppa Maschile A1 2018, primo trofeo della stagione.