Volkswagen - Al Sema 2018 con tre showcar su base Jetta

(Di martedì 30 ottobre 2018) Laha scelto la nuovacomedi partenza per realizzare le trededicate al. La filiale americana della Casa tedesca ha collaborato con H&R, Air Design e Jamie Orr per creare tre variazioni sul tema, seguendo gli attuali trend del settore. La versione della H&R. Ladella H&R è basata sulla versione R-Line e adotta l'assetto Street Performance Coil Over, abbinato ai distanziali Trak+ ed ai cerchi da 19" con pneumatici Pirelli. Allo stesso tempo è stato anche installato l'impianto frenante con dischi anteriori da 13,4 pollici e nuove pinze maggiorate. Esteticamente la vettura è personalizzata grazie al kit estetico Air Design ed alle grafiche Sticky Jewel, inoltre sono stati installati all'esterno ed all'interno una serie di accessori firmati MojoMats, MuddyBuddy, Trunk Liner e Bumperdillo. Ladella Air Design. La...