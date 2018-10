Vittorio Feltri è sicuro | Salvini prenderà tutta l’Italia mentre il M5S crollerà poco

Vittorio Feltri : 'A Matteo Salvini serve un avversario vero : Marco Minniti segretario del Pd' : Non era male litigare con D' Alema, prima che si convertisse alla coltivazione dell' uva, e sono qui a rimpiangere le lenzuolate di Bersani, ultimo sforzo liberale per liberare l' economia dai ...

Vittorio Feltri : 'A Matteo Salvini serve un avversario vero : l'uomo giusto è Marco Minniti segretario del Pd' : Non era male litigare con D' Alema, prima che si convertisse alla coltivazione dell' uva, e sono qui a rimpiangere le lenzuolate di Bersani, ultimo sforzo liberale per liberare l' economia dai ...

Vittorio Feltri commosso : Mia moglie è morta di parto a 24 anni : sognavo che inseguiva la mia auto e io non riuscivo a fermarmi : Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, si è confessato nel corso della trasmissione Le Parole della Settimana, condotta da Massimo Gramellini e andata in onda sabato 27 ottobre su Rai 3.Nel corso della puntata, il giornalista ha raccontato il dolore per la perdita della prima moglie moglie, madre delle figlie Saba e Laura. Feltri non ha saputo nascondere la commozione quando ha raccontato della nascita delle gemelle: "Ho capito subito ...

Vittorio Feltri sull’omicidio di Desirèe - morta per colpa dei genitori e dei balordi spacciatori clandestini : Vittorio Feltri si sofferma sull’omicidio di Desirèe Mariottini e sul suo editoriale dice la sua, colpa dei genitori non solo degli spacciatori La loro colpa è quella di non aver vigilato sulla sedicenne. Di fatto la tesi di Feltri esposta nel suo editoriale su Libero di fatto è abbastanza semplice: la famiglia, con qualche attenzione in più sulla figlia, avrebbe potuto evitare che finissse tra le mani di un branco di clandestini senza ...

Le Parole della Settimana di Gramellini : ospiti Vittorio Feltri e Riccardo Scamarcio : Torna Le Parole della Settimana, il programma condotto da Massimo Gramellini nel prime access time di Rai3: ospiti ed anticipazioni di sabato 27 ottobre 2018 Nuova puntata de Le Parole della Settimana, il programma condotto da Massimo Gramellini il sabato sera su Rai 3. Al centro della trasmissione ancora una volta storie di straordinaria vita quotidiana alternato alla presenza di grandi ospiti e personaggi del mondo della cultura e dello ...

Vittorio Feltri - l'Italia sottomessa ad Allah : 'E tutti tacciono sulla pericolosa deriva islamica' : Ormai i tifosi del burqa, tollerati dai preti e dalla politica, si sono impadroniti perfino del crocefisso e di Gesù Cristo. Casi della brutta vita che ci siamo dati per debolezza estrema. Non so ...

Vittorio Feltri CONTRO FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ Festa dei Ferragnez? Un'idiozia totale : VITTORIO FELTRI ospite del programma "Un giorno da pecora" dice la sua sulla Festa di FEDEZ e CHIARA FERRAGNI in un supermercato Carrefour definendola "Un'idiozia totale"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:40:00 GMT)

Vittorio Feltri sulla legittima difesa : 'Perché non è sproporzionato sparare in testa al ladro' : Salvini ne ha fatto uno dei suoi principali pilastri di azione politica, mentre dal Pd si sono sempre levate critiche feroci: dall' accusa di voler generare una specie di far-west a quella di voler ...

Vittorio Feltri : Il governo si metterà a cuccia e scodinzolerà alla UE : Vittorio Feltri ha un idea sulla questione che attanaglia il governo, ovvero la bocciatura della manovra Solo gli illusi potevano pensare che l’Europa accettasse senza colpo ferire la manovra velleitaria presentata dall’Italia, impostata con l’unico scopo di aumentare considerevolmente il già enorme debito pubblico nazionale. E in effetti i burocrati di Bruxelles, esaminate le nostre carte lacunose, ce le hanno rimandate ...

Vittorio Feltri : 'Uscire dall'Europa per riconquistare sovranità. Salvini - ora basta berciare : agisci' : I nostri governi sono perennemente in conflitto con l' Europa . Preparano le cosiddette manovre economiche e finanziarie, gran parte di esse a debito, cioè volte ad aumentare il già enorme passivo ...