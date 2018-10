Vimercate | studenti spengono le luci in classe e colpiscono alle spalle la prof con una

Vimercate - studenti dell'istituto professionale spengono luci in classe e stendono la docente con una sedia : La lezione di Storia non è nemmeno cominciata: gli studenti hanno spento le luci dell'aula e, quando la professoressa è entrata, le hanno tirato una sedie che l'ha centrata a...

