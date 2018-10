Vigilia di manovra in Parlamento Conte fiducioso | Arriva domani Ma nei 5

huffingtonpost

(Di mercoledì 31 ottobre 2018) L'ultimo metro dellaprima del suo arrivo inè una riunione fiume in notturna a palazzo Chigi. È il metro dell'affanno, di chi sa che il traguardo è vicino ma anche che il fiato è corto. Il testo doveva essere trasmesso undici giorni fa alle Camere, ma ancora si scrive, si corregge, si tratta. Con i 5 Stelle che non vogliono lasciare nulla al caso e soprattutto discutono al loro interno per chi dovrà guidare la cabina di regia sugli investimenti. La rivendica il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: non tutti, secondo quanto si apprende da fonti di governo, sono d'accordo. Ancora valutazioni. Il premier Giuseppe, rientrato dall'India, affida a un post su Instagram il suo ottimismo: "il testo approderà in". Allega una foto dove compaiono i tecnici del Mef e la viceministra grillina Laura Castelli. Al ...