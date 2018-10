Vigile del fuoco volontario morto a San Martino in Badia Punto situazione Bolzano

Bolzano.Maltempo - morto Vigile del fuoco : 01.56 Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, in Aldo Adige, schiacciato da un albero caduto per il forte vento. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile. Sale così a 7 il bilancio dei morti a causa del maltempo che si è abbattuto sull'Italia.

Strage di alberi in tutta Roma per le forti raffiche di vento. Ferito un Vigile del fuoco colpito da un ramo : forti raffiche di vento a Roma stanno provocando diversi disagi in città, dove però ancora non si registrano abbondanti precipitazioni. Precauzionalmente le scuole oggi restano comunque chiuse in seguito a un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. La caduta di alcuni rami sulla rete elettrica di alimentazione a Tor di Valle ha provocato l'interruzione del servizio della ferrovia Roma Lido nella tratta Porta San Paolo-Acilia. La ...

Perché c'è un Vigile del Fuoco che protesta su un isolotto deserto al largo della Sicilia : Singolare protesta del caposquadra Andrea Di Malta, della Uil. E' a Lampione, sperduto isolotto delle Pelagie: "Tante belle...

Terra dei Fuochi - il Vigile eroe riconosciuto vittima del dovere : 'Il mio Michele è stato finalmente riconosciuto vittima del dovere'. È quanto ha annunciato Maria Di Buono, moglie di Michele Liguori, vigile urbano 'eroe' di Acerra, stroncato da due tumori quattro ...

Milano - incendio in un deposito di rifiuti alla Bovisasca : Vigile del fuoco lievemente ferito : Una serie di esplosioni, poi fiamme di oltre quaranta metri e una colonna di fumo nero alta diversi chilometri. È stato domato nella notte l'incendio che ha bruciato, dalle 20.30 di domenica sera, un ...

Cade sulle scale in caserma a Palermo : il Vigile del fuoco Pietro muore dopo il ricovero : Il 61enne Pietro Vella vigile del fuoco in servizio a Palermo, è deceduto nelle scorse in ospedale dove era stato portato e ricoverato a seguito di una caduta per le scale all'interno della caserma dei pompieri dove era in servizio All'apparenza era sembrato un banale incidente popi le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente fin alla morte.Continua a leggere

Taglio delle reti al cantiere Tav - un Vigile urbano tra gli indagati : La lotta contro il treno ad Alta Velocità non ha confini. Ed è cosi contagiosa da trovare seguaci anche tra chi indossa una divisa. Tra i 50 attivisti No Tav denunciati domenica scorsa dalla Digos per ...

Il Comune contro l'ex Vigile accusato di aver intascato i soldi delle multe : 'Non sono stato io' : SOSPIRO - Non indossa la divisa dai primi di marzo del 2014, da quando il Comune lo ha sospeso dal servizio e gli ha tagliato metà dello stipendio. Provvedimento contro il quale ha fatto ricorso in ...

Reggio Emilia - incendio in azienda di luci natalizie/ Video ultime notizie : un Vigile del fuoco ferito : Reggio Emilia, incendio nell'azienda di luci natalizie Idolight: Video. Le ultime notizie: un vigile del fuoco è rimasto ferito. Fumo visibile in tutta la città(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 17:18:00 GMT)

Vigile del Fuoco morto ad Ancona : è Cristiano Lucidi di Montemarciano : I Vigili del Fuoco sono in lutto per la grave perdita di un collega anconetano di soli 47 anni. Cristiano

Ancona - volo di 7 metri in caserma : Vigile del fuoco muore : Un vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Ancona , Cristiano Lucidi , è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 7 metri nel cortile interno della caserma. I soccorsi da ...

Ancona - Vigile del fuoco Cristiano Lucidi precipita da caserma : morto / Ultime notizie - "è stato un incidente" : Ancona, vigile del fuoco precipita in caserma. Ultime notizie, morto 47enne dopo volo di 8 metri. Mistero a seguito del decesso di un pompiere dopo una rovinosa caduta(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 13:31:00 GMT)

Ancona - Vigile del fuoco precipita da 7 metri e muore | : Accertamenti in corso sulla dinamica del fatto, accaduto durante un cambio turno: stando alle prime informazioni potrebbe essere stato un incidente. A perdere la vita è stato un 48enne

Tragedia ad Ancona - Vigile del fuoco precipita da 7 metri e muore : Un vigile del fuoco e' morto dopo esser precipitato da un'altezza di 7 metri nel cortile della caserma del Comando provinciale di Ancona.