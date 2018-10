Venti forti e violenta mareggiata | isolata Capri

Maltempo - Venti fortissimi in tutta Italia : a 130 Km/h sull’Argentario - traghetto urta banchina a Portovesme : Giornata di forte vento su tutta l’Italia: raffiche stimate anche a 130 chilometri orari, si sono verificate sull’Argentario oggi pomeriggio. I maggiori danni si sono verificati nel versante sud del promontorio dell’Argentario. Interamente vietato al traffico per la mareggiata il lungomare di Porto Ercole. Monitorate anche le condizioni dei pontili galleggianti e delle imbarcazioni ormeggiate. Disagi si sono verificati anche ...

Venti tempestosi e forti mareggiate in Liguria : delfino spiaggiato ad Arenzano : mareggiate impetuose in Liguria, delfino trovato spiaggiato ad Arenzano. Il vasto ciclone extra-tropicale che colpendo duramente l'Italia, da nord a sud, sta provocando forte maltempo anche in...

Allerta Meteo Piemonte : nuovo peggioramento - criticità “arancione” per precipitazioni intense e Venti forti : Dopo l’attenuazione odierna delle precipitazioni, un nuovo impulso di correnti molto intense e umide da sud determina dalla serata precipitazioni diffuse e persistenti sull’intero Piemonte – spiega Arpa regionale in una nota – con picchi massimi molto forti. Particolarmente colpite saranno la zona del verbano, alto vercellese e novarese, biellese e canavese dove le piogge saranno a carattere continuo. Temporali in transito ...

Allerta meteo su tutta Italia - in arrivo temporali e Venti forti - : Roma, 27 ott., askanews, - Proseguono gli effetti dell'annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al nord, in ...

Meteo : inizia oggi il peggioramento. Forti temporali e Venti intensi a breve : Al via il peggioramento, lunga fase perturbata per l'Italia. Forti temporali già da oggi. Meteo / Ve ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi e ormai siamo arrivati all'inizio di questa...

Allerta meteo Sicilia : Venti fortissimi e mareggiate in arrivo - poi anche temporali : L'Italia si appresta a vivere una intensa e duratura fase di maltempo, determinata dalla formazione di una vasta area depressionaria di origine nord-atlantica sull'Europa centro-occidentale e il...

Forti Venti - burrasche e mareggiate in arrivo nel weekend. Ecco le zone più esposte : Roma - Già nel corso di venerdì si assisterà ad un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, a causa dell'approfondimento di una profonda depressione che stazionerà almeno fino a lunedì sul Golfo Ligure, dando luogo ad un weekend caratterizzato da venti tesi o Forti che renderanno i mari agitati e potranno anche innescare anche mareggiate sulle coste esposte. VENERDI'. venti in rinforzo da sudovest sui ...

Previsioni Meteo - FOCUS sull’effetto Foehn che stravolge il meteo in Italia : forti Venti sulle Alpi e picchi di 28°C a Milano e Brescia [MAPPE] : 1/7 ...

Meteo : perturbazione imminente - in arrivo oggi piogge - temporali e Venti forti - Previsioni : perturbazione ormai ad un passo dall'Italia. Soffia la Bora sull'alto Adriatico, A breve anche piogge e temporali. Meteo / Mattinata apparentemente tranquilla quest'oggi su quasi tutta Italia visto...

Meteo : prossima settimana si piomba in tardo autunno - crollo delle temperature e Venti forti! : Previsioni Meteo/ È ormai sempre più probabile una vera e propria svolta in questo anomalo autunno, soprattutto dal punto di vista termico su buona parta d'Italia. In particolare è il mese di...

La tempesta Callum si indebolisce : forti Venti e piogge torrenziali nel Regno Unito - 2 morti e danni : La tempesta “Callum” si sta indebolendo col passare delle ore: venti forti e piogge torrenziali hanno provocato la morte di 2 persone, e numerosi danni in gran parte del Regno Unito. Le autorità hanno reso noto che un uomo è morto nella giornata di ieri a causa di una frana in Galles, mentre un altro è stato trascinato via dall’acqua a Brighton, in Inghilterra. Nelle fasi critiche, tra venerdì e sabato, si sono registrate ...

USA - “Michael” è ufficialmente un uragano - molto pericoloso per la Florida : a Cuba già forti Venti e piogge intense : Un sistema tropicale si è rapidamente intensificato nell’uragano Michael a largo della Penisola dello Yucatan e le acque calde del Golfo del Messico sulle quali si sposterà potrebbero continuare ad alimentare il suo rafforzamento. Michael potrebbe trasformarsi in un grande uragano (categoria pari o superiore a 3) con venti che potrebbero raggiungere i 178 km/h entro la giornata di domani, 9 ottobre, prima di un “landfall” atteso sulla Florida, ...

Previsioni Meteo - un ciclone colpirà Madeira e le Canarie nei prossimi giorni : attesi forti Venti - piogge intense e alluvioni [MAPPE] : 1/5 ...

Allerta Meteo - Estofex prolunga l’allarme per il forte maltempo al Sud : rischio alluvioni ancora alto soprattutto in Calabria - grandine - tornado e forti Venti : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi e pesanti avvisi sul maltempo che continua a imperversare sul Sud Italia. Sono state, infatti, emesse allerte Meteo di livello 1 e 2 per l’Italia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento. Stessi livelli di Allerta per il Mar Ionio per grandine di grandi dimensioni, tornado e forti ...