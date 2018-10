Venezia | l’acqua invade la basilica di San Marco | rovinati portoni in bronzo e pavimento

Venezia - la basilica di San Marco invasa dall’acqua alta. Il capo dei curatori : “Invecchiata di vent’anni in un giorno” : “In un solo giorno la basilica è invecchiata di vent’anni, e forse sono ottimista”. È la denuncia di Carlo Tesserin, primo procuratore della basilica di San Marco a Venezia , invasa dall’acqua della laguna in quello che è stato il quarto innalzamento più forte della storia (156 centimetri intorno alle 15 di lunedì 29 ottobre). Sono stati allagati decine di metri del pavimento a mosaico di fronte all’altare della ...

Con il maltempo a Venezia è arrivata anche l'acqua alta . Il fenomeno, meno intenso del previsto, non ha impedito a turisti e ristoratori di godersi una pizza. Indossati gli stivali, in questo ristorante della Laguna, si è continuato a lavorare. Il risultato è esilarante

Maltempo : tregua dall’acqua alta a Venezia - Piazza San Marco torna asciutta : tregua dell’acqua alta a Venezia , Piazza San Marco torna asciutta e viene subito invasa da turisti: tuttavia, il fenomeno dell’allagamento della città dovrebbe ripetersi nel primo pomeriggio con 110 cm: ben poco rispetto ai 156 di ieri. E’ iniziata la conta dei danni: allo storico caffe’ Florian, sotto le Procuratie Nuove, il pavimento in parquet originale del ‘700 è rimasto danneggiato. In tutta Venezia ...

Il Comune di Venezia tramite il Centro previsioni, prevede per domani un codice rosso per l'alta marea: il valore della punta massima di acqua alta, prevista per le ore 14:05, è di 145 cm, seguita da un altro massimo di 140 cm alle 00:30 di martedì