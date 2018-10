Venezia | la basilica di San Marco invasa dall’acqua alta Il capo dei curatori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 ottobre 2018) “In un solo giorno laè invecchiata di vent’anni, e forse sono ottimista”. È la denuncia di Carlo Tesserin, primo procuratore delladi Sandall’acqua della laguna in quello che è stato il quarto innalzamento più forte della storia (156 centimetri intorno alle 15 di lunedì 29 ottobre). Sono stati allagati decine di metri del pavimento a mosaico di fronte all’re della Madonna Nicopeia, e completamente inondati il Battistero e la Cappella Zen. L’acqua ha raggiunto i 90 centimetri sopra il pavimento del nartece, bagnando i monumentali portoni in bronzo bizantini, le colonne e i marmi. È la seconda volta nel nuovo millennio che Sanviene allagata dall’acqua, e la quinta nella storia: recentemente, la Proa (l’ente che amministra la) aveva realizzato interventi di messa in ...