Valentina Rapisarda | frecciatina ad Andrea Cerioli | il trono? “Quello che voleva”

Andrea Cerioli : “Io e Alessandra ci sentiamo” - poi stoccata a Valentina Rapisarda : Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra: news dopo Temptation Island Vip Continua la conoscenza tra Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra dopo Temptation Island Vip. A rivelarlo l’ex concorrente del Grande Fratello a Uomini e Donne Magazine. Al momento la modella, ex di Andrea Zenga, non ha ancora le idee chiare. Ma sembra non voler perdere il […] L'articolo Andrea Cerioli : “Io e Alessandra ci sentiamo”, poi stoccata a ...

Andrea Cerioli a Temptation Island Vip : Valentina Rapisarda contro le critiche : Temptation Island Vip, Andrea Cerioli tentatore: cosa ne pensa l’ex fidanzata Valentina Rapisarda È bastato esprimere il proprio parere per scatenare le critiche . È quanto accaduto nelle ultime ore a Valentina Rapisarda , ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha detto la sua sulla partecipazione di Andrea Cerioli a Temptation Island Vip. Com’è noto, Andrea […] L'articolo Andrea Cerioli a Temptation Island Vip: Valentina ...

Temptation Island Vip - Andrea Cerioli tentatore : il commento dell'ex fidanzata Valentina Rapisarda : Valentina Rapisarda, ex scelta di Andrea Cerioli ai tempi della sua partecipazione ad 'Uomini e Donne', qualche giorno fa, ha risposto alle spinose domande dei propri followers su Instagram. L'ex corteggiatrice, senza peli sulla lingua, ha commentato, in maniera molto diplomatica, il nuovo impegno lavorativo dell'ex compagno, ingaggiato dalla produzione di Temptation Island Vip, in qualità di tentatore: Non penso nulla, penso che ogni ...