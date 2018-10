Utile netto Fca -38% | ma adjusted vola

Internet mobile - per ZTE Utile netto di 564 milioni di yuan nel terzo trimestre : ZTE Corporation, uno dei principali provider internazionali di soluzioni di telecomunicazione, enterprise e consumer technology per l'Internet mobile, ha registrato un utile netto di 564 milioni di ...

Eni : Utile netto adjusted nove mesi vola a 3 - 13 miliardi : Milano, 26 ott., askanews, - Eni ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto adjusted di 3,13 miliardi, più che raddoppiato, +118%, rispetto ai primi nove mesi 2017. Nel solo terzo ...

ENI corre l'Utile netto dei primi nove mesi dell'anno : ENI ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con un utile netto adjusted di 3,13 miliardi, più che raddoppiato, +118%, rispetto agli 1,436 mld dei primi nove mesi 2017. Nel solo terzo trimestre 2018 il ...

UBS : Utile netto balza a 1 - 25 mld chf - +32% - nel terzo trimestre : UBS ha chiuso il terzo trimestre 2018 con utile ante imposte in rialzo del 37% a 1,7 miliardi di franchi svizzeri. L'utile netto risulta in rialzo del 32% su base annua a CHF 1,25 miliardi; battute le ...

Kühne+Nagel : crescono Utile netto e fatturato :

Triboo - corre l'Utile netto nel primo semestre : Triboo chiude il primo semestre con ricavi consolidati pari ad euro 34 milioni di euro in salita del 7% rispetto al primo semestre 2017. L' EBITDA consolidato pari a 5 milioni di euro sale del 25% ...

Posta : netto calo dell'Utile - pesano AutoPostale e PostFinance :

Emmi : Utile netto raddoppiato nel primo semestre :

Autostrade - la concessionaria incassa dal contribuente un Utile del 6 - 85% netto sugli investimenti : Gli investimenti sulle Autostrade in concessione rendono alla concessionaria mediamente il 10,21% lordo e il 6,85% netto. In pratica è come se ogni euro messo da Autostrade per l’Italia nella rete venisse considerato come un prestito che la società fa allo Stato al quale anticipa il denaro per la manutenzione, la gestione e l’ampliamento delle strade e come tale viene ripagato sulla base di un determinato tasso d’interesse. ...

PostFinance : Utile primo semestre in netto calo :

BCV : Utile netto in forte aumento nel I semestre grazie a cessione :