Usa | Trump | “Stop allo ius soli | è ridicolo e deve finire”

Trump contro lo ius soli : 'Assurdo che basti nascere negli Usa per diventare cittadini americani - adesso basta' : Trump sbotta contro lo ius soli americano. 'Siamo l'unico Paese al mondo dove una persona viene, ha un figlio e questo bambino è essenzialmente cittadino degli Stati Uniti per 85 anni con tutti i benefici'. Così il presidente attacca lo ius soli, garantito dal ...

Trump vuole abolire lo ius soli : “Ridicolo che i bambini nati negli Usa siano americani di diritto” : Nuovo giro di vite sull’immigrazione di Trump. In una recente intervista il presidente americano ha annunciato di voler porre termine allo ius soli secondo il quale qualunque bambino nato su territorio americano diventa di fatto cittadino americano. La legge attuale deriva da un’interpretazione del 14° emendamento che recita: «Tutte le persone nate...

Continua la marcia dei migranti verso gli Usa - Trump : "Costruiremo tendopoli - lì aspetteranno l'esito delle richieste d'asilo" : Mentre la carovana dei migranti, partita dall'America centrale, Continua a camminare nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti, Trump annuncia: "Costruiremo città di tendopoli, installeremo tende ovunque, costruiremo strutture, spenderemo centinaia di milioni di dollari. Qui i migranti aspetteranno l'esito delle loro richieste di asilo e se non ne avranno diritto se ne andranno". Il Pentagono, intanto, è in procinto di inviate ...

Usa.Trump - 'felice'se Hillary lo sfiderà : 03.10 Trump sarebbe "molto felice" se a sfidarlo alle presidenziali del 2020 fosse di nuovo la democratica Hillary Clinton Lo ha detto in un'intervista a Fox News mettendo l'ex rivale in cima alla lista dei suoi sfidanti prediletti. Negli ultimi giorni si sono rincorse voci su una possibile nuova candidatura di Hillary alla Casa Bianca. Sebbene lei abbia smentito, non ha negato che le piacerebbe diventare presidente. Trump aveva già definito ...

Carovana migranti - ‘gli Usa inviano 5mila soldati al confine’. Trump : ‘Vi aspettiamo’ : Cinquemila soldati al confine con il Messico. E’ il dispiegamento di forze che gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierare, secondo quanto scrive il Wall Street Journal citando dirigenti del governo, per impedire l’ingresso della Carovana dei migranti centroamericani in marcia verso la frontiera statunitense. La cifra è ben superiore agli 800 militari previsti inizialmente ed equivarrebbe a circa un terzo degli agenti della polizia ...

Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di entrare nell’aereo : Una scena che sta facendo discutere (e divertire) i social: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sale le scalette che portano all’Air Force One, in partenza da Indianapolis, mentre si copre con un ombrello. prima di entrare in cabina, il gesto sotto i riflettori di Trump e che ha costretto una persona dello staff a intervenire. L'articolo Trump non sa chiudere l’ombrello? Ecco cosa fa il presidente degli Usa prima di ...

Usa - Trump : Non deve esserci tolleranza per l'antisemitismo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Strage nella sinagoga di Pittsburgh - Trump : “Usa superino odio e divisioni” : È una vigilia elettorale senza pace quella che caratterizza l’America in prossimità del voto di metà mandato. Dopo i pacchi bomba è il turno di un attacco di matrice antisemita questa volta però costato la vita ad almeno dieci persone (anche se non per tutte c’è la conferma ufficiale). Un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno della sinagoga...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh 8 morti. Trump 'Rafforzare le leggi sulla pena di morte' : A poche ore dai fatti Trump ha parlato con i giornalisti: 'E' terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha detto. Trump ha ...

