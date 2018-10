Usa | strage sinagoga | accusa punta a pena capitale

Usa : Iran condanna strage di Pittsburgh : ANSA, - TEHERAN, 29 OTT - "L'estremismo e il terrorismo non conoscono razza né religione, e devono essere condannati in ogni caso. Il mondo merita di più che vivere con una demagogia armata. Pensieri e preghiere per le vittime dell'attacco terroristico alla sinagoga di Pittsburgh e ai loro cari". Così il ministro degli Esteri ...

Usa : accUsato strage sinagoga in tribunale - no cauzione :

Usa : oggi in tribunale autori strage sinagoga e pacchi bomba :

Strage nella sinagoga di Pittsburgh - il killer incriminato con 29 capi d'accUsa : Accuse a Trump, con sue parole alimenta estremismo - Donald Trump nel mirino delle critiche per aver fomentato l'estremismo di destra che pone una minaccia alla sicurezza nazionale. Lo riporta il ...

Strage Usa - 29 capi d'accUsa per il killerUsava il social vietato da Apple e Google : Trump sotto accusa per "aver fomentato l'estremismo di destra. Solo nei giorni scorsi erano stati inviati 13 pacchi bomba a esponenti democratici. Polemiche su un social "libero".

Strage nella sinagoga di Pittsburgh - Trump : “Usa superino odio e divisioni” : È una vigilia elettorale senza pace quella che caratterizza l’America in prossimità del voto di metà mandato. Dopo i pacchi bomba è il turno di un attacco di matrice antisemita questa volta però costato la vita ad almeno dieci persone (anche se non per tutte c’è la conferma ufficiale). Un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno della sinagoga...

Nell'anniversario della strage di LampedUsa faro sul caso Riace : A 5 anni dalla tragedia in cui morirono 368 migranti, domani interrogatorio di garanzia per il sindaco calabrese Domenico Lucano, da ieri agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'...

LampedUsa in marcia per ricordare la strage dei migranti dell'ottobre 2013 : Lampedusa oggi in marcia nel giornata in cui si ricorda la strage di migranti del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone a mezzo miglio dall'isola, a un passo dalla salvezza. Il corteo, con in testa il sindaco Totò Martello, e poi molti studenti e giovani giunti da piu' parti d'Italia, volontari e cittadini, hanno raggiunto la Porta d'Europa; poi un momento di raccoglimento e una cerimonia di commemorazione ...

Strage di LampedUsa : 5 anni fa morirono 368 migranti/ Nessun membro del governo alle celebrazioni : Cinque anni fa poco distante da Lampedusa un barcone di migranti si rovesciò causando 368 morti, una delle più grandi stragi nel Mediterraneo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:33:00 GMT)

L’accUsa ha chiesto 12 anni di carcere per Luca Traini - che lo scorso febbraio aveva tentato di fare una strage a Macerata : Sono stati chiesti 12 anni di carcere per Luca Traini, il neofascista responsabile dell’attentato del 3 febbraio scorso a Macerata, quando sparò decine di colpi per strada contro diversi stranieri ferendone sei. Traini – che ha scelto di essere giudicato The post L’accusa ha chiesto 12 anni di carcere per Luca Traini, che lo scorso febbraio aveva tentato di fare una strage a Macerata appeared first on Il Post.

Traini chiede scUsa in apertura di udienza. 'In carcere ho capito che il colore della pelle non c entra'. Chiesti 12 anni per strage : MACERATA - Il procuratore ha chiesto 12 anni per Luca Traini, accusato di strage, porto abusivo d'armi, danneggiamenti con l'aggravante dell'odio razziale. Luca Traini in apertura di udienza aveva ...

Migranti - a LampedUsa la marcia per non dimenticare la strage del 2013 : Una marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione ...

Strage LampedUsa 5 anni fa : 366 i morti : "A Lampedusa oggi mancano Italia e Europa:è un giorno triste per la politica, ma di impegno per coloro i quali credono nel valore dell'accoglienza". Così il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò ...

