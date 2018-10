Usa | Pittsburgh; 35' 000 firme contro visita Trump

Usa : Iran condanna strage di Pittsburgh : ANSA, - TEHERAN, 29 OTT - "L'estremismo e il terrorismo non conoscono razza né religione, e devono essere condannati in ogni caso. Il mondo merita di più che vivere con una demagogia armata. Pensieri e preghiere per le vittime dell'attacco terroristico alla sinagoga di Pittsburgh e ai loro cari". Così il ministro degli Esteri ...

ATTENTATO A PITTSBURGH - 11 MORTI E 2 FERITI GRAVI/ Donald Trump sotto accUsa “Fomenta l’odio razziale” : PITTSBURGH, uomo armato fa strage nella sinagoga. Ultime notizie, 11 ebrei uccisi e 6 FERITI: rischia ora la pena di morte. Polemica contro il presidente Donald Trump(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:16:00 GMT)

Usa - suprematista bianco spara in sinagoga Pittsburgh : 11 morti : ... quindi "dobbiamo lavorare insieme per sradicare il veleno dell'antisemitismo dal mondo" e parlando a un comizio ha dichiarato che per coloro che commettono atti del genere serve "la pena di morte". ...

Strage nella sinagoga di Pittsburgh - il killer incriminato con 29 capi d'accUsa : Accuse a Trump, con sue parole alimenta estremismo - Donald Trump nel mirino delle critiche per aver fomentato l'estremismo di destra che pone una minaccia alla sicurezza nazionale. Lo riporta il ...

Usa : Pittsburgh; killer incriminato - 29 capi d'accUsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pittsburgh. Bowers formalmente accUsato : 02.30 Pittsburgh. Robert Bowers è stato formalmente accusato: nei suoi confronti sono stati presentati 29 capi d'accusa. Tra questi anche di crimine d'odio. Il killer della sinagoga è attualmente in ospedale. Ha ucciso 11 persone e ne ha ferite altre sei.

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh : undici morti e sei feriti | L'attentatore fermato : 'Tutti gli ebrei devono morire' : In quello che sembra il suo ultimo post prima della sparatoria, Bowers scriveva: alla no profit Hebrew Immigrant Aid Society "piace portare invasori per uccidere la nostra gente. Oggi vado. Sono ...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh : undici morti - sei feriti - L'attentatore fermato : 'Tutti gli ebrei devono morire' : L'uomo che ha aperto il fuoco, Robert Bowers, avrebbe urlato, entrando nella sinagoga, " tutti gli ebrei devono morire ". L'area dopo l'allarme era stata vietata al pubblico. L'attentatore ora si ...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh : undici morti - sei feriti - L'attentatore fermato : 'Tutti gli ebrei devono morire' : L'uomo che ha aperto il fuoco, Robert Bowers, avrebbe urlato, entrando nella sinagoga, " tutti gli ebrei devono morire ". L'area dopo l'allarme era stata vietata al pubblico. L'attentatore ora si ...

Strage nella sinagoga di Pittsburgh - Trump : “Usa superino odio e divisioni” : È una vigilia elettorale senza pace quella che caratterizza l’America in prossimità del voto di metà mandato. Dopo i pacchi bomba è il turno di un attacco di matrice antisemita questa volta però costato la vita ad almeno dieci persone (anche se non per tutte c’è la conferma ufficiale). Un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno della sinagoga...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh : dieci morti - dodici feriti - L'attentatore fermato : 'Tutti gli ebrei devono morire' : L'uomo che ha aperto il fuoco, Robert Bowers, avrebbe urlato, entrando nella sinagoga, " tutti gli ebrei devono morire ". L'area dopo l'allarme era stata vietata al pubblico. L'attentatore ora si ...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh 8 morti. Trump 'Rafforzare le leggi sulla pena di morte' : A poche ore dai fatti Trump ha parlato con i giornalisti: 'E' terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha detto. Trump ha ...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh molti morti. Trump 'Rafforzare le leggi sulla pena di morte' : A poche ore dai fatti Trump ha parlato con i giornalisti: 'E' terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha detto. Trump ha ...

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh 8 i morti. Trump 'Rafforzare le leggi sulla pena di morte' : A poche ore dai fatti Trump ha parlato con i giornalisti: 'E' terribile quello che sta avvenendo con l'odio nel nostro Paese e in tutto il mondo. Qualcosa deve essere fatto', ha detto. Trump ha ...