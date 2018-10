Usa | il governo federale mette nel mirino gli abusi nella Chiesa

Ungheria - l’università di Soros a un passo dal lasciare il Budapest : “Entro il primo dicembre serve accordo con governo Usa” : A 26 anni dalla sua fondazione, la Central European University, l’università di Budapest finanziata dal magnate e filantropo americano di origini ungheresi George Soros, rischia di lasciare la capitale magiara e trasferirsi a Vienna. “Se entro il 1 dicembre non sarà firmato l’accordo tra governo e stato di New York per legalizzare la nostra presenza, noi lasceremo Budapest”, ha dichiarato giovedì il rettore Michael Ignatieff. Per scongiurare ...

Tunisia - con la scUsa del terrorismo il governo limita la libertà di movimento : “Ogni volta mi fanno le stesse domande: preghi? Vai alla moschea? Segui i sermoni degli imam in televisione? Un giorno mi hanno prelevato un campione di sangue per sottoporlo al test del Dna, senza alcuna spiegazione”. Mahdi, un insegnante d’informatica e giornalista di Tunisi, è una delle 30mila persone che dal 2013 sono state poste sotto controllo ai sensi delle cosiddette “misure S17”. Un’altra è Najamaeddine, un pescatore, che ...

Tap - ministra Lezzi dopo sit-in San Foca/ Ultime notizie M5s : "Procedura chiUsa da vecchio governo" : Tap, sit-in a Melendugno contro M5s e gasdotto. Conte-Di Maio: 'si farà o penali', Ultime notizie: bruciate bandiere Movimento anti Lezzi.

Anci - Decaro accUsa il Governo e incassa la standing ovation dei sindaci : "Difendiamo i cittadini" : Il sindaco di Bari a Rimini ha aperto l'assemblea nazionale senza risparmiare critiche all'esecutivo guidato da Giuseppe Conte sulla legge di bilAncio e l'immigrazione

L’economista egiziano Abdel Khalik Farouk è stato arrestato a caUsa di un libro in cui criticava il governo : La polizia egiziana ha arrestato l’economista Abdel Khalik Farouk a causa di un libro in cui criticava la situazione economica del paese e le politiche del presidente Abdel Fattah al Sisi. L’arresto è avvenuto domenica 21 ottobre, e arriva in seguito al sequestro The post L’economista egiziano Abdel Khalik Farouk è stato arrestato a causa di un libro in cui criticava il governo appeared first on Il Post.

Governo M5S-Lega sotto accUsa : ‘Prima protesta venuta dalla scuola? Non è un caso’ : dalla Buona Scuola renziana alla ‘Scuola in peggio‘ del ‘Governo del cambiamento…in peggio’. L’ex sottosegretario al Miur, Gabriele Toccafondi, in occasione di un suo intervento a Didacta, la mostra-convegno sul mondo dell’istruzione in corso a Firenze, non ha risparmiato le critiche nei confronti del Governo Movimento5stelle-Lega. Toccafondi: ‘Dilettantismo incosciente, non è un caso se la prima ...

Media : Assange intende fare caUsa il governo dell'Ecuador - : Secondo il canale, Assange accusa il governo dell'Ecuador di "limitare il suo accesso al mondo esterno". Ha dichiarato che il governo aveva minacciato di toglierli la protezione garantita dalla ...

Il governo accUsa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione : Li avrebbe fatti scendere da un furgone a Clavière, sulle Alpi torinesi: la procura di Torino ha aperto un'inchiesta The post Il governo accusa la Francia di aver riportato due migranti in Italia senza autorizzazione appeared first on Il Post.

Da Trump a Wall Street : soccorso Usa al governo : C' erano una volta i satanici Poteri Forti globalisti, come il Bilderberg o la perfida banca d'affari JP Morgan, quella che secondo Luigi Di Maio voleva "abolire la Costituzione" in Italia perché elogiava la riforma di Renzi.Altri tempi. Oggi a puntare tutte le sue carte sull'aiuto di JP Morgan o di autorevoli membri del Bilderberg, come il Ceo di Blackrock Larry Fink, è proprio il governo grillo-leghista di Giuseppe Conte. Mentre l'esecutivo ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Una bomba a orologeria - l’accUsa di Gribaudo al Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 12 ottobre. QUOTA 100, arrivano le parole di Gribaudo e Ambrogioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 05:39:00 GMT)

Il sindaco di LampedUsa : “Porti chiusi? Macché. Gli sbarchi qua continuano - il Governo ha cancellato la nostra isola dalla politica”<br /> : “Gli sbarchi a Lampedusa non sono mai finiti, i porti non sono chiusi. Dal mese di maggio c’è una media di cinque sbarchi al giorno. Ma la politica e il Governo cercano di cancellarci per creare contrasto con ciò che si va dicendo in giro sul tema degli sbarchi e dei respingimenti". Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, in un'intervista a The Post Internazionale: "Tutte le persone ...