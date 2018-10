Usa | dal Minnesota potrebbe arrivare la prima eletta con il velo

Ungheria - l’università di Soros a un passo dal lasciare il Budapest : “Entro il primo dicembre serve accordo con governo Usa” : A 26 anni dalla sua fondazione, la Central European University, l’università di Budapest finanziata dal magnate e filantropo americano di origini ungheresi George Soros, rischia di lasciare la capitale magiara e trasferirsi a Vienna. “Se entro il 1 dicembre non sarà firmato l’accordo tra governo e stato di New York per legalizzare la nostra presenza, noi lasceremo Budapest”, ha dichiarato giovedì il rettore Michael Ignatieff. Per scongiurare ...

E-distribuzione : oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni caUsati dall'ondata di maltempo : E-distribuzione: oltre 10.000 tecnici al lavoro per ripristinare il servizio a seguito dei danni causati dall'ondata di maltempo

La prova del cuoco - tremenda accUsa a Elisa Isoardi dallo Chef Kumalé : 'Non vuoi ricette straniere' : Modi fantasiosi per finire sui giornali ce ne sono tanti. Quello di Chef Kumalè - al secolo Vittorio Castellani - è davvero bislacco. Mixa la politica alla televisione. Dopo anni nelle cucine dei programmi Rai, Castellani dice di voler chiudere i rapporti con La prova del cuoco per la presunta 'svolta sovranista' della trasmissione condotta ...

Tumore ai polmoni - il 10% delle morti caUsate dal gas radioattivo radon : E' un killer silenzioso. Un gas naturale incolore, inodore e insapore è la seconda causa di Tumore ai polmoni dopo il fumo da sigaretta. Secondo il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, provoca tra i 3.500 e i 5.000 dei 35.000 morti ogni anno in Italia per Tumore ai polmoni. Ovvero oltre il 10

Tina Cipollari copiata dalla Marchesa? L’accUsa a Domenica Live : Domenica Live: Tina Cipollari imitata dalla Marchesa Daniela D’Aragona? A Domenica Live come ormai accade da numerose Domenica si è parlato anche oggi del caso Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona e Barbara d’Urso ha voluto rivelare al suo pubblico uno scoop che vedrebbe come protagonista Tina Cipollari. In un video infatti Simone Di Matteo, che ha partecipato a Pechino Express nella medesima edizione in cui aveva preso parte ...

Maltempo in Umbria : interventi dei vigili del fuoco per danni caUsati dal vento : Forti venti di scirocco stanno sferzando dalla notte gran parte d'Italia, causando inevitabili danni soprattutto lungo le regioni tirreniche e lungo la fascia appenninica della penisola, dove si...

Sinodo : Papa - è tempo di difendere la Chiesa dal Grande accUsatore : 'In questo momento ci sta accusando forte e questa accusa diventa persecuzione', ha affermato facendo riferimento alle persecuzioni dei cristiani in varie parti del mondo. Ma diventa anche un altro ...

Alessandra Amoroso a Verissimo annuncia una paUsa dalla musica : Verissimo: le ultime rivelazioni di Alessandra Amoroso Silvia Toffanin ha da poco intervistato a Verissimo la popolare cantante salentina Alessandra Amoroso. Quest’ultima, ovviamente, ha parlato del suo nuovo progetto discografico, che tanto successo ha già ottenuto. Successivamente la conduttrice del rotocalco del Sabato pomeriggio di Canale 5 ha anche voluto chiedere alla vincitrice dell’ottava edizione del talent show Amici di ...

SiracUsa - bimba di un anno ingerisce hashish lasciato in casa dai genitori : grave all'ospedale : Una bimba di un anno di Siracusa ha ingerito una piccola quantità di hashish ed è stata ricoverata al Policlinico di Messina. In questo momento è in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

Tumore al seno - la donna salvata dalle fUsa della sua gatta : Era sempre stata refrattaria alle coccole la gatta di Angela Tinning, ma poi, d’improvviso, sembrò aprirsi al contatto con la padrona, cercando sempre più spesso le sue attenzioni e adagiandosi con incredibile frequenza sul suo petto, lì dove Angela, ogni volta in cui l’animale premeva con le zampe,

F1 - Red Bull spiona : copiata in Messico una soluzione Usata dalla Ferrari ad Austin : La Red Bull ha riproposto i deviatori di flusso provati dalla Ferrari ad Austin, applicandoli sul fondo della monoposto di Verstappen in occasione delle libere in Messico La Red Bull ‘copia’ la Ferrari, provando a sfruttare le intuizioni del team di Maranello per migliorare le prestazioni della propria monoposto. photo4/Lapresse E’ quanto ammesso da Adrian Newey in Messico, dove sulla RB13 di Max Verstappen son comparsi ...

Siae - Antitrust : “Dal 2012 abUsa di posizione dominante. Monopolio ingiustificato dalla normativa” : La Siae, almeno dal primo gennaio 2012, ha posto in essere un abuso di posizione dominante “articolato in una pluralità di condotte complessivamente finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d’autore nonché a impedire il ricorso all’autoproduzione da parte dei titolari dei diritti”. E’ quanto accertato dall’Antitrust con provvedimento del 25 settembre scorso. L’Authority aveva ...

ROBERTA RAGUsa/ Parla Antonio Logli in diretta dalla casa di Gello (Quarto Grado) : Questa sera, venerdì 26 ottobre, Quarto Grado si occupa del caso di ROBERTA RAGUSA. Torna a Parlare il marito Antonio Logli, condannato, in primo grado e in appello, a 20 anni di carcere.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:25:00 GMT)