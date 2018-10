UPDAY for Samsung Partner di Italionline

Italiaonline sigla accordo con UPDAY for Samsung : Upday , il servizio di notizie di Samsung in Europa, si unisce a Italiaonline , internet company italiana , per aumentare la propria forza pubblicitaria nel mercato italiano. L'app di notizie ...

UPDAY for Samsung sbarca anche su Galaxy Tab S4 in Italia : L'aggregatore di notizie Upday for Samsung è ora disponibile anche sul tablet Samsung Galaxy Tab S4 in ben 16 Paesi europei, Italia compresa. L'articolo Upday for Samsung sbarca anche su Galaxy Tab S4 in Italia proviene da TuttoAndroid.