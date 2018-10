Uomini e Donne | Sossio e Ursula ritornano nel trono over | Video

Uomini e Donne : il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda - ecco perché : Anticipazioni Uomini e Donne: il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché Notizia dell’ultimissimo minuto, pausa in arrivo per Uomini e Donne. Più precisamente a non andare in onda... L'articolo Uomini e Donne: il primo e il 2 Novembre 2018 non andrà in onda, ecco perché proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - tornano Sossio e Ursula : scoppia la polemica : Uomini e Donne, Sossio e Ursula tornano nel programma: ma partono le polemiche A Uomini e Donne, nel corso della puntata del Trono Over del 30 ottobre, fanno il loro ritorno Sossio e Ursula. I due, dopo l’esperienza vissuta a Temptation Island Vip, sono entrambi single. Per tale motivo, hanno deciso di tornare nuovamente a […] L'articolo Uomini e Donne, tornano Sossio e Ursula: scoppia la polemica proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - malore per Gemma Galgani : Gemma Galgani ha avuto un malore durante la puntata del Trono Over di Uomini e Donne registrata il 29 ottobre scorso. La dama torinese ha reagito male alle novità raccontate da Maria De Filippi su ...

Uomini e Donne - la diretta della puntata del 30 ottobre 2018 : Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e Donne 2018-2019, anticipazioni 30 ottobre ...

Angela di Uomini e Donne. Le Dichiarazioni che Sconvolgono i Fan! : Angela Di Iorio è una nuova protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Le sue parole però suscitano scalpore e gli opinionisti la attaccano duramente. Ecco le Dichiarazioni che ha rilasciato durante un’intervista e che hanno indignato il popolo del web! Uomini e Donne: Angela Di Iorio in un’intervista spiega la sua filosofia di pensiero. A Uomini e Donne Over, Angela Di Iorio è approdata da soli pochi mesi, ma le sue ...

Uomini e Donne – Valeria Marini consigliera di Ivan Gonzalez : novità sorprendente per il nuovo tronista spagnolo : Valeria Marini sarà la consigliera personale di Ivan Gonzalez sul trono di ‘Uomini e Donne’: ecco l’ultima clamorosa indiscrezione sul tronista spagnolo Ivan Gonzalez, come reso noto solo pochi giorni fa (VEDI QUI), sarà il nuovo tronista di ‘Uomini e Donne‘. Dopo l’addio di Mara Fasone al trono del programma di Maria De Filippi, la produzione del dating show è corsa ai ripari ‘incoronando’ ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari toglie lo scettro a Maria De Filippi e spegne il microfono a Gemma Galgani : La puntata di ieri, lunedì 29 ottobre, di Uomini e Donne è stata definita una delle puntate migliori andate in onda fino ad adesso del Trono over . Le facce di Gemma Galgani , l'ironia dell'...

Uomini E Donne : E’ arrivata la conferma sui due nuovi tronisti. Cosa ne pensate? : Sembra essere arrivata la conferma sui prossimi tronisti di Uomini e Donne. Dopo numerosi rumors, Davidemaggio rivela che Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli saliranno sull’ambito trono del dating show, a pochi mesi dal percorso... L'articolo Uomini E Donne: E’ arrivata la conferma sui due nuovi tronisti. Cosa ne pensate? proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne : Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez i nuovi tronisti : I due ex tentatori di 'Temptation Island Vip', approdano sulla sedia rossa entrambi per la seconda volta.

Uomini e Donne – Non solo Ivan - sul trono anche Andrea Cerioli : ecco chi è il nuovo tronista [GALLERY] : Andrea Cerioli sul trono di ‘Uomini e Donne’… per la seconda volta! Il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi fa il bis dopo Temptation Island Vip Dopo l’annuncio (quasi ufficiale) di Ivan Gonzalez sul trono di ‘Uomini e Donne‘, anche un altro ex tentatore di Temptation Island si candida al ruolo di tronista del dating show di Canale 5. Lui è Andrea Cerioli, che dopo aver stregato Alessandra ...