Uomini e Donne | Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez i nuovi tronisti

Uomini e Donne – Non solo Ivan - sul trono anche Andrea Cerioli : ecco chi è il nuovo tronista [GALLERY] : Andrea Cerioli sul trono di ‘Uomini e Donne’… per la seconda volta! Il nuovo tronista del programma di Maria De Filippi fa il bis dopo Temptation Island Vip Dopo l’annuncio (quasi ufficiale) di Ivan Gonzalez sul trono di ‘Uomini e Donne‘, anche un altro ex tentatore di Temptation Island si candida al ruolo di tronista del dating show di Canale 5. Lui è Andrea Cerioli, che dopo aver stregato Alessandra ...

Uomini e Donne oggi : tutti contro Angela - volano pesanti accuse : oggi Uomini e Donne, Trono Over: Angela sotto accusa, lite tra Roberta e Gianluca oggi, Martedì 30 Ottobre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Dopo aver chiuso la parentesi dedicata a Gemma Galgani, con tanto di intervento del medico, si passa ad altro. Maria De Filippi annuncia […] L'articolo Uomini e Donne oggi: tutti contro Angela, volano pesanti accuse proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - anticipazioni e diretta della puntata del 30 ottobre 2018 : Uomini e Donne è il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì a partire dalle ore 14:45. Nella trasmissione si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri. Il gruppo degli opinionisti fissi è composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti, Tinì Cansino, Mario Serpa e Jack Vanore. Uomini e Donne 2018-2019, anticipazioni 30 ottobre 2018 Nuovo ...

Uomini e donne - Gemma Galgani colta da malore in studio : Panico in studio a Uomini e donne. Nella puntata di ieri Gemma Galgani, la dama più amata del programma di Maria De Filippi ha avuto un malore e ha lasciato lo studio seguita da un preoccupato Rocco. L’opinionista Tina Cipollari, per sdrammatizzare il momento e andare ridicolizzare la sua acerrima nemica, ha portato in studio un medico che ha prontamente visitato la Galgani. Il motivo del malore è l’ennesima delusione d’amore a Uomini e ...

Uomini e Donne anticipazioni : lite furiosa nel Trono Over : anticipazioni Uomini e Donne, caos nel Trono Over: la lite Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio su Canale5. L’appuntamento del martedì di Uomini e Donne punterà nuovamente sul Trono Over, verrà infatti mostrata la seconda parte del segmento senior della trasmissione. La protagonista della puntata di ieri è stata, come di consueto, Gemma Galgani. La dama ha dovuto fare i conti con la scelta inattesa di Rocco che ha deciso di ...

