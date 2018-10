Un video di Salmo su Pornhub per il lancio del nuovo album Playlist

optimaitalia

#Salmo grandissimo innovare: - uso di una pornostar = tornerò da re dei club dogo nel 2007 - uso di pornhub = Kanye…
Salmo su Pornhub per il lancio di Playlist, il nuovo album (video)

(Di martedì 30 ottobre 2018)super ildelsuodisco di inediti,, in uscita il prossimo 9 novembre. L'artista annuncia una collaborazione molto particolare con, la piattaforma di contenuti per adulti che lo affiancherà nel rilascio del suoprogetto discografico.Dopo il successo del singolo 90Min, già record con un milione di stream in 24 ore su Spotify, debutto più alto di sempre in Italia per un solista,annuncia la collaborazione promozionale conper il suo. All'interno del progetto sono contenuti ci 5 nuovi featuring che non verranno annunciati: fino all'uscita del disco, il 9 novembre, le collaborazioni non verranno svelate. Ad essere nota è invece quella con il portaleche ospita il canale disul quale è già disponibile il primoclip.Non è la prima volta che la piattaforma a luci rosse collabora con il ...