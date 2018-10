Un Posto al Sole anticipazioni | la madre di Susanna è vittima di violenze

Ilenia Lazzarin di Un Posto al Sole sposa col pancione : Ilenia Lazzarin, l’indimenticabile Viola di Un Posto al Sole, si è sposata. L’attrice ha giurato amore eterno a Roberto Palmieri, nella splendida cornice della Chiesa di Santa Maria Assunta a Positano. I due si sono giurati amore eterno nel corso di una cerimonia intima e molto romantica, con pochi parenti e gli amici più stretti. Ilenia, che è incinta del suo primogenito, Raoul, ha raggiunto l’altare raggiante, sfoggiando un ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 5 al 9 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 5 a venerdì 9 novembre 2018: Ferri sostiene Vera durante il percorso di riabilitazione. Elena apprende che Marina è uscita dal coma. Viola ed Eugenio sono a Napoli per festeggiare il compleanno di Antonio; a sorpresa, Beatrice chiede a Diego di potersi unire alla festa. I placidi e oziosi piani di Guido vengono rovinati dalla presenza di Cinzia. Elena, confortata dal supporto di ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 29 ottobre – 2 novembre 2018. Marina è in coma : Nina Soldano Un Posto al Sole continua a regalare al proprio pubblico momenti di alta tensione. Le vicende dei prossimi giorni vedranno, infatti, ancora una volta protagonista Marina Giordano. Il personaggio interpretato da Nina Soldano è in coma a seguito di un bruttissimo incidente d’auto e le sue condizioni non sembrano, almeno per il momento, destinate a migliorare. Che ne sarà della spietata dark lady? Di seguito le anticipazioni ...

Un Posto al Sole anticipazioni dal 29/10 al 2/11 : Marina in coma : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 ottobre al 2 novembre da non perdere. Marina, dopo l'incidente è in gravi condizioni e versa in stato di coma. Il suo stato di salute non sembra migliorare. Elena è molto preoccupata per la madre, visto che non accenna a risvegliarsi. Vera invece viene dimessa e portata da Roberto in una prestigiosa clinica svizzera. Qui iniziera' il suo percorso di riabilitazione psichiatrica. Ciò che la tormenta giorno e ...

