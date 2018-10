Un po’ abito | un po’ maglione

vanityfair

(Di martedì 30 ottobre 2018) Bella Hadid a New YorkDondupElisabetta FranchiAcne StudiosFalconeriiBluesChiara Ferragni in JacquemusMangoSportmaxBeautiful PeopleZaraZadig & VoltaireKatie HolmesH&MAmerican VintageChloéArketBeatrice BKristen BellFracominaJeanne DamasPinkoTWINSET MilanoAnteprimaMax&Co.ZaraStreetstyle& Other StoriesSilvian HeachAreaGuardi fuori dalla finestra e ti assale un certo sconforto: sai che l’autunno (e il freddo) è ufficialmente arrivato. La buona notizia, però, è che esiste la possibilità di indossare capi cool che al tempo stesso tengano caldo. Guardate Bella Hadid, per esempio. Lei, per le vie di New York, ha indossato unover in maglia con collo alto e lo ha abbinato a un paio di boots neri in vernice, una mini bag, occhiali in nuance e orecchini a cerchio. Anche il colore è azzeccatissimo: una nuance zucca vibrante che non solo ricorda il foliage degli alberi ...