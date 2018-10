Un nuovo trailer per Fallout 76!

Hitman 2 : il nuovo trailer Il Perfezionista spiega tutto quello che c'è da sapere sul gioco : Tramite un comunicato stampa diramato oggi, Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno reso noto di aver pubblicato il nuovo trailer "Hitman il Perfezionista", che offre uno sguardo a 360 gradi sulle numerose caratteristiche, modalità, upgrade e contenuti in arrivo in Hitman 2.Il gioco presenterà sei diverse ambientazioni che includono Hawke's Bay (Nuova Zelanda), Miami (U.S.), Santa Fortuna (Colombia), Mumbai (India), ...

Fallout 76 torna a mostrarsi in un nuovo trailer live action : L'attesa per Fallout 76 sta volgendo al termine e oggi possiamo guardare il nuovo trailer liver action. Preparatevi a scoprire una nuova, selvaggia Zona Contaminata nel cuore della Virginia Occidentale nel mondo aperto più grande e dettagliato mai visto nella serie.Giornata della Rigenerazione, 2102. Venticinque anni dopo la caduta delle bombe, insieme agli altri abitanti del Vault (scelti tra i migliori della nazione), riemergerete finalmente ...

Dynasty Warriors 9 : arriva un nuovo trailer per la co-op : Se vi state domandando come sarà la co-op di Dynasty Warriors 9, è appena stato pubblicato un trailer inerente proprio a questo aspetto del gioco, e tramite il quale possiamo vedere tutti i cambiamenti del titolo in questa modalità.Come riporta Dualshockers, il nuovo trailer lanciato da Koei Tecmo ci mostra l'aggiornamento per la modalità cooperativa del gioco, inizialmente pianificato assieme al lancio del titolo, ma che a causa di alcuni ...

Quiet Man : il nuovo trailer presenta il team di sviluppo : In un nuovo video pubblicato oggi, Square Enix ha condiviso altri dettagli sull'esperienza d'azione dinamica di prossima uscita, The Quiet Man, presentando il cast stellare di sviluppatori e consulenti coinvolti nella realizzazione del gioco. Il nuovo video, intitolato "Who is The Quiet Man?", offre informazioni sui concetti principali del gioco e sullo sviluppo dello stesso, tramite interviste con diversi membri del team internazionale di ...

Ride 3 : il nuovo Editor di Livree si presenta con un trailer : Milestone ha pubblicato il nuovo trailer "Ride 3 - Extreme Customization", che mostra le infinite opportunità di personalizzazione offerte dall'Editor di Livree, un nuovo potente strumento che permette di creare un look unico per la propria moto e sfrecciare in pista con uno stile inconfondibile. In Ride 3 la personalizzazione raggiunge un nuovo livello e non si limita più alle oltre 500 componenti meccaniche ed estetiche su cui è possibile ...

Atomic Heart : disponibile un nuovo trailer : Mundfish ha da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo FPS Atomic Heart. Il titolo è ambientato in un universo alternativo in cui l'Unione Sovietica ha raggiunto il suo massimo splendore economico e tecnologico. Il giocatore riveste i panni dell'agente P3 che avrà il compito di investigare su alcuni problemi relativi alla struttura 3826, a prima vista sembra che la zona sia stata conquistata da spietati robot fuori controllo ma ...

Pokémon In ognuno di noi trailer trama uscita del nuovo film animato : Nel resto del mondo invece, come annunciato da The Pokémon Company International e Fathom Events, uscrià in limititati cinema il 24 novembre 2018 . Novembre è un mese importante per i fan dei Pokémon,...

Hitman 2 : svelato il nuovo trailer “L'Intoccabile” : Warner Bros. Interactive Entertainment è lieta di annunciare il nuovo trailer di Hitman 2, intitolato "L'Intoccabile", e nel quale potremo dare uno sguardo un po' più approfondito ad alcune delle nuove destinazioni che spettano per il nostro Agente 47.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner per tutti i dettagli: Read more…

Red Dead Redemption 2 : un nuovo trailer presenta i contenuti in esclusiva temporale per PS4 : Qualche tempo fa vi avevamo parlato di una manciata di contenuti in esclusiva temporale di Red Dead Redemption 2, che saranno disponibili con un mese di anticipo per gli utenti PS4.Il nuovo trailer pubblicato oggi da Rockstar e Sony, riportato da DualShockers, mostra in azione questi contenuti, che se ricordate includono alcuni elementi estetici come un completo per Arthur, una sella, un destriero e un revolver esclusivo. L'abito Il Fuorilegge ...

Gwent cambia pelle uscendo dall'Accesso Anticipato : scopriamo le novità di gameplay in un nuovo trailer : La versione finale di Gwent: The Witcher Card Game, disponibile dal 23 ottobre su PC e dal 4 dicembre su Xbox One e PS4, introdurrà alcune novità tra le meccaniche base del gioco di carte sviluppato da CD Projekt RED, che ha voluto illustrare questi cambiamenti in un nuovo trailer pubblicato oggi.Il video evidenzia le nuove feature ed i cambiamenti introdotti con il più grande aggiornamento della storia di Gwent, l'update Homecoming. Inoltre, il ...

Il nuovo trailer di Mutant Year Zero : Road to Eden ci offre una panoramica sul gioco tra cinghiali e anatre mutanti : Il publisher Funcom e lo sviluppatore The Bearded Ladies hanno pubblicato un nuovo trailer per il loro tactical adventure game Mutant Year Zero: Road to Eden.Qui di seguito potete leggere le caratteristiche chiave del gioco, riportate da Gematsu:Mutant Year Zero: Road to Eden è un tactical adventure game che combina il combattimento a turni di XCOM con storia, esplorazione, furtività e strategia. Prendete il controllo di una squadra di Mutanti ...