Un mix di farmaci ha raddoppiato la durata della vita nei vermi nematodi

Desirée - mix di psicofarmaci “per poterla violentare”. E chi l’ha uccisa non ha voluto chiamare i soccorsi : Le hanno dato un mix di psicofarmaci per patologie come bipolarismo e schizofrenia. Quentiax, Tolep, Aliprazolo Focus e, prima ancora, il Tranquilit. Sapevano che quella miscela avrebbe potuto ucciderla, ma non gli è importato. Forse – è l’ipotesi – lo hanno fatto apposta per poterla violentare, a turno. Desirée, in piena crisi di astinenza da eroina, ha ingoiato tutto, assumendo anche gocce di metadone. Le ore successive sono ...