Un Governo che non spiega mai come

Nugnes e gli altri : i ribelli M5S che dicono no al Governo (e stasera rischiano l’espulsione) : Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio. A Montecitorio un vertice sul decreto sicurezza per provare ad evitare al spaccatura

Siae - l’Antitrust ha smascherato il monopolio. Ora però tocca al Governo : Tanto tuonò che piovve. L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, nei giorni scorsi, ha messo nero su bianco una realtà sotto gli occhi di tutti da decenni: la Siae (Società italiana autori e editori) ha violato – almeno dal 2012 – le regole del mercato abusando della propria posizione dominante, limitando la libertà di scelta degli autori ed editori di mezzo mondo e quella di concorrenti e potenziali tali di operare ...

Chi sono i ribelli M5S che dicono no al Governo (e stasera rischiano l’espulsione) : Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio. A Montecitorio un vertice sul decreto sicurezza per provare ad evitare al spaccatura

Chi sono i ribelli M5S - perché dicono no al Governo (e ora rischiano l’espulsione) : Dalla protesta di piazza, alla prova di governo crescono i mal di pancia. Nove tra deputati e senatori pentastellati contestano le misure sui decreti fisco e sicurezza e anche il leader Di Maio

Michele Placido : 'Bisogna dare fiducia a questo Governo' : "Non ho mai avuto tessere di partito, ho vissuto il '68. Mi sono avvicinato a personalità come Che Guevara o Allende " racconta Michele Placido parlando della sua giovinezza, di quando si affacciò ...

Mario Monti : 'Il Governo cambi la manovra - a questi livelli di spread le banche soffrono' : Intervenuto ad Agora', il senatore a vita ed ex presidente del consiglio, il bocconiano Mario Monti, ha espresso le sue personali impressioni e preoccupazioni sulla manovra economica [VIDEO] e, in particolare, sulle promesse elettorali sottoscritte dall'asse M5S-Lega. Intervistato da Serena Bortone, egli ha dichiarato: Il punto che vorrei sottolineare è questo; le promesse elettorali, in particolare per queste elezioni, sono state emesse in una ...

Le condizioni che possono portare alla caduta del Governo - secondo Di Battista padre : Anche lui irride "i volti, le messe in piega, i lifting, i fili di perle ostentati e le panze dei dimostranti pariolini contro Virginia Raggi", e anche "i titoloni dei giornali borghesi e conservatori, le speculazioni false e ripetute dei programmi televisivi che attaccano a testa bassa il Movimento" per tornare a dire che tutto questo obbliga "ad una reazione". E siccome "pure quei poveri di spirito di ...

Violenza sulle donne - il Governo sembra avere le idee confuse. E anche l’Onu è preoccupato : Pochi giorni fa Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, ha accolto la proposta di Giulia Bongiorno, ministra della Pubblica amministrazione nonché rappresentante di Doppia difesa, di istituire un “codice rosso” per le donne che debbano fare ricorso al pronto soccorso a causa delle violenze. Dopo il codice rosa ecco arrivare, anche il codice rosso! Ci vuole molta pazienza per raccapezzarsi sulle schizofrenie della politica ...

Dl fisco - comunità ebraiche : “Governo riconsideri taglio delle pensioni a vittime leggi razziali e perseguitati del fascismo” : L’Unione delle comunità ebraiche italiane chiede al governo e al Parlamento di “riconsiderare la scelta” di tagliare il fondo con cui sono finanziate anche le pensioni per gli ebrei vittime delle leggi razziali e per i perseguitati politici del fascismo. Un taglio di 50 milioni al programma “sostegno a pensionati di guerra e perseguitati politici e razziali”, come riportato ieri da ilfattoquotidiano.it, è previsto ...

Scanzi : “Manovra non mi piace - ma in troppi vogliono che il Governo Salvimaio vada a schiantarsi male”. Poi l’elenco : “Anche a me questa manovra non piace, ma vedo una galassia notevole di apocalittici compiaciuti che non vedono l’ora che questo governo vada a schiantarsi insieme al Paese”. Così Andrea Scanzi, ospite a Otto e mezzo su La7 da Lilli Gruber. Poi l’elenco di chi spera salti l’esecutivo M5s-Lega: “Chi sta nella Commissione europea, come Juncker, Monscovici e Oettinger. Poi buona parte dell’informazione e, ...

Tutto nelle mani di Mattarella : ecco perché può non firmare la manovra e mandare a casa il Governo : ... e sopratTutto in quella per la scelta dei ministri, con la clamorosa bocciatura di Paolo Savona al dicastero dell'economia. E Il mite Sergio, infatti, avrebbe ottime motivazioni per ribadire il ...

Governo - tra Salvini e Di Maio ci sono le banche. Tensione registrata : Governo, Tensione all’interno tra Salvini e Di Maio Di fatto la situazione sempre più tesa sul fronte dello spread potrebbe presto colpire gli istituti di credito. Di fatto le banche in questo momento sono in prima linea per esposizione sul fronte della battaglia economica che si sta combattendo sui mercati dopo il varo del Defda parte dell’esecutivo. Il ministro Salvini ha però voluto rassicurare proprio le banche nel corso del suo ...

Banche e mercati - Governo allerta. Altre correzioni al dl Fiscale : Domani al via la discussione parlamentare della legge di bilancio. Sul dl Fiscale Di Maio torna all' attacco: il testo va cambiato perché contiene ancora lo scudo per i capitali esteri -

Sondaggi - per 44% degli italiani è Salvini che comanda nel Governo. Flessione di consensi per Lega-M5s : sotto il 60% : Matteo Salvini è il leader più popolare nel governo, con un indice di gradimento di 58, ma è soprattutto colui che comanda. Così la pensano il 44% degli intervistati da Ipsos per il Corriere della Sera. Il ministro dell’Interno e la sua Lega contano di più in questo momento: lo ammettono anche il 23% degli elettori M5s, mentre solo il 21% vede una leadership del proprio partito e di Luigi Di Maio (addirittura il 9% tra tutti gli ...