Ultimo | Poesia senza veli | Testo | Audio | MP3

DAVID CROSBY/ Il concerto di Milano : ruggito e poesia dell’Ultimo hippie : Due date italiane, cominciando da quella di due sere fa, per la leggenda della West Coast DAVID CROSBY, in magnifica forma nonostante i 77 anni. WALTER MUTO(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:12:00 GMT)DAVID CROSBY/ "Lighthouse": tra la West Coast e gli Snarky PuppyCROSBY & NASH/ Come se il tempo si fosse fermato