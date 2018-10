Nuova lettera di Bruxelles all'Italia : chiarimenti sul debito entro il 13 novembre : Date le dimensioni dell'economia italiana, è anche una fonte di preoccupazione per l'area euro nel suo complesso'.

Lettera Ue all’Italia : manovra incompatibile con calo del debito pubblico : Il Mef ha ricevuto una nuova Lettera della Commissione europea che chiede al governo di forrnire entro il 13 novembre una relazione sui cosiddetti «fattori rilevanti» che possono giustificare una riduzione del debito inferiore alle previsioni ...

Nuova lettera dell’Ue all’Italia : chiarimenti sul debito entro il 13 novembre : La Commissione Europea ha inviato una Nuova lettera al governo italiano, in particolare al ministero dell’Economia, per chiedere «una relazione sui cosiddetti “fattori rilevanti” che possano giustificare un andamento del rapporto debito/Pil con una riduzione meno marcata di quella richiesta». Lo fa sapere, sul suo sito internet, il ministero guid...

Manovra - la Ue avverte l'Italia : «Misure incompatibili con il calo del debito» : «L'ampia espansione di bilancio prevista per il 2019 è in netto contrasto con l'aggiustamento di bilancio raccomandato dal Consiglio». Lo ricorda la Commissione Ue nella...

Ue a Italia : debito alto - serve chiarire : 18.52 Il Mef ha ricevuto una nuova lettera dalla Commissione Europea in cui si chiede "di fornire una relazione sui cosiddetti 'fattori rilevanti' che possano giustificare un andamento del rapporto debito/Pil con una riduzione meno marcata di quella richiesta". Lo annuncia lo stesso ministero dell'Economia, precisando che la risposta "dovrà essere trasmessa entro il prossimo 13/11". "Il debito pubblico Italiano rimane una vulnerabilità ...

Debito pubblico : ecco la ricetta tedesca per ridurlo - in Italia - : Un economista della Bundesbank propone di istituire un fondo di solidarietà nazionale e obbligare tutti i risparmiatori Italiani a comprare titoli di stato

Manovra - l'economista Bundesbank : prelievo del 20% delle ricchezze degli Italiani per finanziare il debito : L'idea gira da tempo in Europa. E certe dichiarazioni dei vertici del governo italiano delle scorse settimane l'hanno rafforzata: che gli italiani siano ricchi, troppo ricchi e che la loro ricchezza ...

Pil e debito - gli spettri dell'Italia : Crescita inferiore alle attese, deficit oltre le previsioni e fuga degli investitori dal debito. Sono questi gli spettri che aleggiano sull'Italia secondo lo studio ' The Italian Budget: A Case of ...

Manovra - Wendorff (Bundesbank) : 'Italia non è un Paese povero - si paghino loro il debito' : Gli italiani, nelle ultime settimane, hanno imparato che l'economia è tutt'altro che un mero cumulo di numeri e conteggi. Le strategie economiche di un Paese possono diventare oggetto di discussione politica e rappresentare un punto in cui divergono le opinioni di molti. Accade così che la Manovra finanziaria italiana sia caldeggiata da Lega e Movimento Cinque Stelle, ma che i numeri non siano accettati dall'Unione Europea che tema ...

Debito - economista della Bundesbank : “Italia lo riduca obbligando i cittadini a investire 20% del patrimonio in bond” : Piuttosto che chiedere aiuto ai partner europei, il governo italiano dovrebbe attingere all’ampio risparmio privato dei suoi cittadini costringendoli ad investire in titoli di Stato una fetta consistente del loro patrimonio. E’ la provocatoria ricetta proposta dall’economista della Bundesbank Karsten Wendorff alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. “Invece di un fondo europeo che compri i titoli di Stato italiani e che sarebbe in ...

“Patrimoniale” al 20% - il piano della Bundesbank per dimezzare il debito Italiano : Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere«forzatamente». È la provocatoria tesi lanciata sulla stampa tedesca da Karsten Wendorff, economista di punta della Bundesbank ...

Manovra - la ricetta della Bundesbank per dimezzare il debito Italiano : Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere "forzatamente". È la soluzione, a titolo personale, avanzata ...

Patrimoniale al 20% - il piano della Bundesbank per dimezzare il debito Italiano : Un fondo salva-Stato tutto interno, finanziato con il risparmio degli italiani attraverso titoli di Stato di solidarietà da sottoscrivere«forzatamente». È la provocatoria tesi lanciata sulla stampa tedesca da Karsten Wendorff, economista di punta della Bundesbank ...