Uccide a coltellate l’uomo che l’ha stuprata e minacciato sua figlia | condannata a 10 anni

Orrore negli USA : nonna Uccide la nipotina di 20 mesi a coltellate. Poi la butta nel forno : La bimba è stata rinvenuta senza vita nel forno dell'abitazione dove viveva con la nonna in Mississipi. Sul corpicino c'era diversi segni di ustione. Carolyn Jones, 48enne, ora è in carcere. I motivi del suo sconcertante gesto non sono ancora chiari.Continua a leggere

Vede il fidanzato in piscina nudo con altre donne e lo Uccide a coltellate : Demi Harris ha ucciso il fidanzato Christopher Person dopo un raptus di gelosia: l'uomo era nudo in piscina insieme ad altre donne.Continua a leggere

Malta - il coinquilino 22enne cerca di Ucciderlo a coltellate - lui sopravvive e lo denuncia alla polizia : Il 22enne Davide Vitale avrebbe accoltellatoil coinquilino Mirko Basile durante il sonno, probabilmente a causa di una lite scatenatasi qualche ora prima. Basile è sopravvissuto al tentato omicidio, nonostante le gravi lesioni riportate, e si è recato lui stesso dalle autorità per denunciare il fatto.Continua a leggere

Uccide il padre a coltellate : Verona, 2 ott., AdnKronos, - È stato fermato dagli uomini della Squadra Mobile di Verona il 37enne che ieri notte al culmine di una lite ha ucciso il padre 62enne, a coltellate, dopo averlo colpito ...

Vimercate - 82enne Uccide la moglie a coltellate e tenta la fuga : Ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito due volte al petto la moglie, uccidendola, poi ha tentato la fuga. È succeso questa mattina a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. L’uomo di 82 anni è ora in stato di fermo e il pm gli contesta l’omicidio volontario. La vittima, una donna di 77 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Monza, ma non è sopravvissuta. A far scattare i soccorsi una vicina di ...

Uccide la moglie a coltellate : Ancora un femminicidio e ancora in Alto Adige, dove da aprile ne sono avvenuti ben quattro. Nella tarda mattinata di ieri una donna di 34 anni, Alexandra Riffeser, è stata uccisa dal marito nell'...

Uccide a coltellate figlio di 1 anno : “Non ricordo nulla”/ Niccolò Patriarchi - anni di botte : nessuno lo ferma : Niccolò Patriarchi Uccide a coltellate figlio di 1 anno: “Non ricordo nulla”. anni di botte alla compagna, anche quando era incinta: nessun allontanamento. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:30:00 GMT)

Adolescente Uccide a coltellate una compagna di scuola : “Rideva mentre la colpiva” : Il brutale episodio il 12 settembre alla Fitzgerald High School a Warren, nel Michigan (Stati Uniti). Una ragazza di 17 anni ha portato a scuola un coltello e lo ha usato per colpire una sedicenne davanti a compagni di scuola e insegnante. Secondo alcuni testimoni, l'omicida rideva durante l'attacco.Continua a leggere

Tragedia familiare - figlio Uccide il padre a coltellate. Ma è giallo : è andata davvero così? : Sabato pomeriggio di sangue in Italia. Dopo la Tragedia di questa mattina a Potenza, dove si è consumato un terribile omicidio-suicidio con un uomo e una donna morti, l’ennesimo fatto di sangue arriva dal nord-est italiano. Tragedia familiare a Peonis, frazione di Trasaghis, piccolo comune di Udine: un uomo è stato trovato morto con evidenti ferite da arma da taglio in una casa di via Cjanet. Si tratta del 73enne Ivano Rizzotti, ex ...

Dramma famigliare in Friuli : figlio Uccide il padre a coltellate in casa : La tragedia si è consumata in una frazione del comune di Trasaghis. La vittima è un ex ristoratore 73enne trovato in casa sua esanime in una pozza di sangue e con evidenti ferite da arma da taglio sul corpo. Sul caso indagano i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dei fatti e il movente.Continua a leggere